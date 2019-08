Inter – Icardi non si arrende | richiesta shock | l’argentino chiede i danni ed il

Calcio - Icardi fa causa all’Inter : chiede il reintegro e 1 - 5 milioni di danni : Mauro Icardi, fa causa all’Inter: chiede il reintegro in rosa, dalla quale è stato escluso dopo l’arrivo del nuovo

Icardi - la notizia che non ti aspetti : chiede reintegro all’Inter e un milione e mezzo di danni! : La telenovela tra l’Inter e Mauro Icardi ha la capacità di regalare continui colpi di scena e notizie clamorose. L’ultima è di poco fa: pare infatti che l’argentino abbia fatto causa al club chiedendo il reintegro per la parte tattica (sessioni di allenamento tecnico-tattiche) ed un milione e mezzo di danni. Un fulmine a ciel sereno per la stessa società nerazzurra, quando sembrava potersi aprire qualche spiraglio verso ...

Gazzetta / Icardi fa causa all’Inter - chiede reintegro e 1 - 5 milioni di danni : In homepage del sito della Gazzetta dello Sport campeggia la notizia che chiude definitivamente la telenovela di Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo il reintegro immediato e 1,5 milioni di danni. Altro che fine della telenovela come ha detto oggi Beppe Marotta l’ad dei nerazzurri. Siamo soltanto all’inizio di una controversia che finirà in tribunale. Era anche ...

Gazzetta : Icardi fa causa all’Inter : In homepage del sito della Gazzetta dello Sport campeggia la notizia che chiude definitivamente la telenovela di Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo il reintegro immediato e 1,5 milioni di danni L'articolo Gazzetta: Icardi fa causa all’Inter sembra essere il primo su ilNapolista.

Inter - Icardi sarebbe pronto al rinnovo ma Wanda avrebbe preso tempo : Con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha dichiarato il mercato in entrata chiuso (salvo clamorosi colpi di scena), all'Inter non resta che risolvere la problematica relativa al futuro di Mauro Icardi. In questi mesi si è parlato tanto delle ipotesi riguardanti il centravanti argentino, che ha rifiutato offerte importanti, su tutte quelle della Roma, che lo avrebbe voluto nell'ambito dell'operazione che avrebbe visto arrivare a ...

Calciomercato Inter - Marotta su Icardi : “Idee diverse - ma troveremo una soluzione” : “Mancano due giorni, siamo molto fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Icardi“. Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, parlando dall’Hotel Sheraton di Milano, sede degli ultimi giorni di Calciomercato, a proposito del possibile addio dell’attaccante argentino. “Il Monaco può essere un’idea? Di idee in questo momento ce ne sono diverse, stiamo avendo dei ...

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Inter - possibile svolta Icardi : su di lui ci sarebbe l'Atletico Madrid : Che questa estate potesse essere caratterizzata dai rumors di mercato intorno a Mauro Icardi era abbastanza preventivabile. Che si arrivasse agli ultimi giorni senza conoscerne il sapore, però, sembrava meno pronosticabile. E adesso potrebbe esserci la svolta, visto che sull'ex capitano dell'Inter sarebbe piombato l'Atletico Madrid, alla ricerca di un attaccante di valore assoluto. I Colchoneros, tra l'altro, sfideranno la Juventus (altra ...

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì all’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

CorSport : L’Inter tenta Icardi : prestito (all’estero) - preceduto dal rinnovo : Sul Corriere dello Sport una possibile svolta nel caso Icardi. L’Inter avrebbe convinto l’argentino ad accettare un anno di prestito, solo per un club straniero. Prima, però, il club gli rinnoverebbe il contratto, che al momento scade nel 2021. Le possibili destinazioni dell’attaccante potrebbero essere il Paris Saint Germain, il Monaco e una new entry: l’Atletico Madrid. I Colchoneros inseguono con insistenza un attaccante, hanno nel mirino ...

Novità Icardi - Bucchioni : “Adesso Wanda spinge per lasciare l’Inter. Apertura al Napoli - le parole di Nedved…” : Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Icardi, ancora Icardi, sempre Icardi: il mercato non può finire con un grande cannoniere di 26 anni fuori rosa, ai margini del calcio. Ci stanno provando tutti, ...

Inter. Per Icardi ipotesi rinnovo di un anno e prestito al Monaco : Per sbloccare l’empasse la società lavora a diverse soluzioni. Per Mauro Icardi pronto il rinnovo? Potrebbe essere la soluzione per

Juventus - scambio Icardi-Dybala con l'Inter : Agnelli avrebbe messo il veto : In attesa del big match di sabato 31 agosto alle ore 20:45 contro il Napoli all'Allianz Stadium, la Juventus continua a lavorare sul mercato e l'esigenza principale resta la cessione degli esuberi della rosa bianconera. A rischio partenza ci sono Rugani, Matuidi, Mandzukic, ma non sono da escludere possibili sorprese come le cessioni di Bentancur ed Emre Can che piacciono al Barcellona. A tenere banco, però, in questi ultimi giorni di ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...