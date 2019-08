Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 15 | 10

(Di giovedì 29 agosto 2019)dailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per formare il nuovo governo Conte ha parlato ai giornalisti ha ringraziato i partiti che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto esecutivo di iniziare dal Movimento 5 Stelle Partito Democratico iniziando le consultazioni con i gruppi parla i principali obiettivi dell’esecutivo saranno due la legge di bilancio e la necessità di recuperare il tempo perduto in Europa a partire dalle indicazioni del commissario italiano lavoro uguaglianza rispetto delle istituzioni e dei cittadini laicità dello Stato collocazione euro-atlantica dell’Italia integrazione nell’Unione Europea questi valori fondanti indicati da con te Voglio un paese in cui tutti paghinopagando ...

