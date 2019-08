Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente | ecco le immagini

Si lavora al Conte bis. Ecco Chi potrebbe farne parte : Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, il governo "giallorosso" prende forma. Cruciale l'incontro serale a Palazzo Chigi tra la delegazione del Pd, composta dal segretario Nicola Zingaretti e dall'ex guardasigilli Andrea Orlando, e quella pentastellata, composta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal capo politico M5s, Luigi Di Maio. Zingaretti avrebbe quindi ceduto sulla conferma del premier uscente, ...

Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Fold in Cina : il lancio potrebbe avvenire tra poChi giorni : Samsung ha confermato lo smartphone pieghevole sarà rilasciato ufficialmente nel mese di settembre senza rivelare alcuna data di lancio, ma ora la società ha iniziato a raccogliere le pre-registrazioni per il Galaxy Fold sul suo sito web cinese. Il dispositivo mantiene lo stesso prezzo di prima, ovvero 1980 dollari, e il lancio dovrebbe avvenire a pochi giorni dall'apertura delle pre-registrazioni. L'articolo Samsung apre le pre-registrazioni ...

Squali a risChio estinzione : il tag satellitare potrebbe salvarli [FOTO] : In questi giorni i primi 4 Squali ‘sentinella’ della specie Verdesca (Prionace glauca) stanno nuotando nelle acque del basso Adriatico ‘raccontando’ in diretta dettagli sul loro comportamento, come durata di immersione e spostamenti, grazie a speciali TAG satellitari precedentemente applicati dai ricercatori sugli animali. È entrato così nel vivo il progetto Safesharks del WWF, condotto insieme a COISPA e INCA e che vede la collaborazione ...

Marta Cartabia al governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il nuovo esecutivo giallorosso : L'ipotesi di un governo giallo-rosso si sta facendo sempre più forte in queste ore, dopo la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Sia il gruppo delle Autonomie sia i gruppi Misti di Camera e Senato hanno detto che appoggerebbero un governo di legislatura, composto da Pd-M5S, purché sia di lunga durata. Anche il presidente della Repubblica chiede che si formi un governo solido, oppure chiede che si torni a votare in autunno. La Direzione ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non Chiamarsi così : In attesa della presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi potrebbe dover scegliere un nuovo nome per questo suo prossimo smartphone di fascia alta L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così proviene da TuttoAndroid.

Le bevande gassate light potrebbero essere peggiori delle versioni zuccherate : aumentano il risChio di malattie e anche l’appetito : Se pensavate che passare dalle bevande gassate normali a quelle light fosse una scelta salutare, sembra invece che abbiate peggiorato la situazione. Nonostante possano avere meno calorie, si ritiene che i dolcificanti utilizzati nelle bevande light per sostituire lo zucchero siano collegati ad una serie di cattive condizioni di salute, secondo un nuovo studio degli scienziati dell’Albert Einstein College of Medicine del Bronx, a New York. ...

Shawn Layden : gli studi di Sony potrebbero sviluppare gioChi multipiattaforma con una "distribuzione più ampia" : L'apertura della Gamescom 2019 è stata piena di novità con alcuni annunci a sorpresa. Uno di questi annunci a sorpresa è stata l'acquisizione da parte di Sony di Insomniac Games, che diventerà parte degli Worldwide studios. La mossa ha portato a una nota interessante, ovvero che gli studi di Sony potrebbero guardare piattaforme diverse da PlayStation in futuro.In un'intervista sulla strategia di Sony per il futuro, Shawn Layden ha anche lasciato ...

“Lo Stromboli presenta un risChio vulcanico costante che potrebbe degenerare in uno tsunami” : il direttore dell’INGV fa Chiarezza : Dopo l’esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli “si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali”. Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché “lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante”: lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio ...

Juventus - MarChisio potrebbe tornare a giocare in Serie A con il Brescia : La Juventus si prepara all'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole estiva contro la Triestina, si è notato come i bianconeri siano migliorati dal punto di vista difensivo mentre sono emerse alcune difficoltà dal punto di vista del gioco ed in fase realizzativa. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'idea di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: ...

Chi potrebbe commercializzare un depuratore d’acqua smart? Xiaomi - naturalmente : Dopo una campagna di crowdfunding, Xiaomi lancia Uodi Smart Hot Water Machine, un dispositivo intelligente capace di depurare e scaldare l'acqua: ecco come funziona e quanto costerà. L'articolo Chi potrebbe commercializzare un depuratore d’acqua smart? Xiaomi, naturalmente proviene da TuttoAndroid.

Crisi - Guidesi (Lega) : “No a governo pastrocChio. Data elezioni potrebbe essere il 27 ottobre” : potrebbe essere il 27 ottobre la Data giusta per tornare a votare: di questo è convinto Guido Guidesi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ne ha parlato a Lodi. “Per le elezioni – ha spiegato il sottosegretario – la Data potrebbe essere quella del 27 ottobre quando voteranno altri 3 Paesi dell’Unione europea: Austria, Polonia e probabilmente anche la Spagna” ha osservato il leghista che ha definito ...

Trieste - la giunta Fedriga : “L’area a caldo della Ferriera potrebbe Chiudere nel 2022”. In tempo per le elezioni regionali : La lunga storia della Ferriera di Trieste, l’Ilva del Nord con oltre un secolo di vita alle spalle, potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Il Piccolo, l’Autorità portuale di Trieste ha avviato una due diligence per stimare il valore della zona dove si trova l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, la parte più impattante per le emissioni prodotte. La prospettiva sarebbe il ...

Gigi Hadid ha trovato Chi potrebbe rubarle…il cuore : Gigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronTorna il sereno su Gigi Hadid. Dopo il furto subìto la scorsa settimana durante la sua vacanza a Mykonos, la top model americana è stata paparazzata per le vie di New York con un sorriso smagliante. Merito – anche – di Tyler Cameron, personaggio televisivo sconosciuto in Italia ma ...

Huawei registra il marChio per i suoi ocChiali smart AR/VR : potrebbero essere lanciati all’IFA 2019 : Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019. L'articolo ...