Calciomercato | altro che Correa | al Milan serve Mauro Icardi!

Calciomercato Roma - altro colpo per Fonseca : squadra bella e giovane - l’11 è entusiasmante [FOTO] : Calciomercato Roma – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di Calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...

Calciomercato - le ultime : altro rinnovo in casa Roma - il Parma tenta il colpaccio - nuovo nome per il Bologna : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Ecco allora arrivare le notizie delle ultime ore. Dopo il rinnovo di Zaniolo, la Roma ha annunciato quello di Cengiz Under. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro”, ha dichiarato il ds della Roma Gianluca Petrachi. “Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al ...

Calciomercato - le ultime : Perisic vicino al Bayern Monaco : altro centrocampista per l’Udinese : ultime importanti trattative di Calciomercato, novità nelle ultime ore. Il croato Ivan Perisic non rientra più nei piani dell’Inter, la decisione di Antonio Conte è stata molto chiara, nel 3-5-2 non c’è molto spazio. I nerazzurri hanno chiuso nelle ultime ore il grande colpo Lukaku ed adesso devono muoversi anche in uscita, Perisic, sarà sicuramente uno dei primi a partire. Importanti contatti con il Bayern Monaco, la ...

Calciomercato MILAN NEWS/ Un altro club inglese a caccia di Kessie - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: dopo il Wolverhampton, anche un club londinese mette nel mirino il centrocampista Franck Kessie, ultime notizie,

Calciomercato Inter News/ Niente Nainggolan - altro scambio coi Viola - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News: saltato Nainggolan, i nerazzurri pensano allo scambio con l'ex Biraghi dalla Fiorentina, Ultime notizie,

Eurosport – Calciomercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More

Calciomercato Genoa - boom boom Preziosi : altro grande colpo - l’11 di Andreazzoli adesso fa paura [FOTO] : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. In numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del Calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e ...

Calciomercato Roma - l’annuncio di De Sanctis : “Prenderemo un altro difensore centrale” : “Sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presenti i parametri tecnici e i parametri economici“. Breve ma chiaro il team manager della Roma Morgan De Sanctis, che ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini. Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. ...

Napoli - De Laurentiis show sul Calciomercato : “James Rodriguez è bravo ma magari investo su un altro calciatore…” : “James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal ritiro azzurro di Dimaro che parla del calciomercato del club azzurro. “Se ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...

Calciomercato Fiorentina - Commisso : “Chiesa resta con noi almeno un altro anno” : Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, fa chiarezza sul futuro di Federico Chiesa: “Rimane con noi almeno un altro anno, lo aspetto in America”.“powered by Goal”In tanti lo vorrebbero, ma la nuova proprietà della Fiorentina al momento non intende privarsi del suo giocatore di maggior talento, Federico Chiesa. La conferma è arrivata per bocca del patron Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di ...

Calciomercato Bologna - Palacio rinnova per un altro anno : Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Rodrigo Palacio: l’attaccante argentino ha firmato fino al 2020.“powered by Goal”Rodrigo Palacio e il Bologna ancora insieme. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto, ha deciso di rimanere in Emilia nonostante le voci che lo volevano nei radar dell’Atalanta ed ha rinnovato fino al 2020. L’annuncio è arrivato dal club rossoblù.| Ufficiale: Rodrigo Palacio ...