Lover di Taylor Swift è il disco della maturità di una popstar che sa addolcire anche il

Taylor Swift - 'Lover'/ Video - primo album "libero" : ispirata dal fidanzato Joe Alwyn? : Taylor Swift, esce oggi l'album 'Lover', settimo lavoro discografico e primo pubblicato con la sua casa discografica. Il Video del singolo omonimo.

Taylor Swift canta «Lover» - l’album più personale (e libero) di sempre : Ed Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor Swift«Questo album è davvero una celebrazione dell’amore, in tutta la sua complessità, intimità e caos. È il mio primo album che possa definire di mia proprietà e non potrei essere più orgogliosa. Sono così entusiasta». ...

Ed Sheeran ha festeggiato l’uscita di “Lover” pubblicando una vecchia foto con Taylor Swift : Friendship goal The post Ed Sheeran ha festeggiato l’uscita di “Lover” pubblicando una vecchia foto con Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha spiegato perché “Lover” è un album così importante per lei : Il settimo della sua carriera The post Taylor Swift ha spiegato perché “Lover” è un album così importante per lei appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre : Aww <3 The post Taylor Swift: il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Video e testo di Lover di Taylor Swift - il suo miglior singolo degli ultimi anni : I nostalgici delle prime ere discografiche della popstar del Tennessee potranno gioire: Lover di Taylor Swift, brano che anticipa l'album omonimo uscito il 23 agosto, è uno dei suoi migliori singoli in carriera e certamente il più ispirato degli ultimi anni, almeno dai tempi di 1989 ad oggi. A partire da quell'album del 2014, infatti, proseguendo poi con Reputation, la Swift aveva abbandonato le sue radici di cantautrice country-pop per ...

Taylor Swift semplicemente fantastica in questa foto dal video di “Lover” : Non vediamo l'ora che esca! The post Taylor Swift semplicemente fantastica in questa foto dal video di “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : i fan sono convinti che la canzone “Lover” sia una bellissima lettera d’amore per Joe Alwyn : Il testo parla chiaro The post Taylor Swift: i fan sono convinti che la canzone “Lover” sia una bellissima lettera d’amore per Joe Alwyn appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Lover” : Ecco quali saranno i duetti The post Taylor Swift ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta tracklist di Lover : Dopo le sessioni d'ascolto in anteprima riservate ai fan, è trapelata in rete una presunta tracklist di Lover, il nuovo album di Taylor Swift in uscita il 23 agosto. La popstar del Tennessee ha chiamato a raccolta un gruppo di fan per far ascoltare loro in anteprima i brani del disco: la #LoverSecretSession - così è stata ribattezzata sui social - si è tenuta nella sua casa di Londra durante il fine settimana e nonostante le richieste di ...

Taylor Swift : nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? : Sarebbe un sogno! The post Taylor Swift: nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? : Sarebbe un sogno! The post Taylor Swift: nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift terrà uno speciale concerto a Central Park per il lancio del nuovo album “Lover” : Can't wait! The post Taylor Swift terrà uno speciale concerto a Central Park per il lancio del nuovo album “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift Quiz : quanto conosci la nuova era di “Lover”? : Il nuovo album sta per arrivare The post Taylor Swift Quiz: quanto conosci la nuova era di “Lover”? appeared first on News Mtv Italia.