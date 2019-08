Paola Caruso pazza d’amore per Moreno Merlo | la speciale dedica

Raffaella Fico - le rivelazioni sull’ex di Paola Caruso : Raffaella Fico rompe il silenzio e svela tutta la verità su Francesco Caserta, ex di Paola Caruso. Nelle scorse settimane i due erano stati avvistati insieme, in seguito l’ex Bonas di Avanti Un Altro aveva commentato il presunto flirt, infuriandosi. La showgirl è mamma di Michelino, nato dopo la fine della relazione con Caserta. L’imprenditore non ha mai incontrato il piccolo e, nonostante i numerosi appelli lanciati dalla Caruso in ...

Raffaella Fico su Francesco Caserta - ex di Paola Caruso : “Solo una conoscenza telefonica” : Da settimane si parla di una preseunta liason tra la modella e l'imprenditore, l'ex compagno di Paola Caruso che sarebbe il padre di suo figlio Michele. Per la prima volta, la Fico si espone e chiarisce tutto: "Nessun fidanzamento, solo una conoscenza telefonica terminata al nostro primo incontro".

Raffaella Fico rompe il silenzio : tutta la verità sulla storia con l’ex di Paola Caruso : Raffaella Fico parla finalmente della storia con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso Dopo settimane di gossip e malelingue, Raffaella Fico ha fatto finalmente chiarezza sulla sua presunta storia con Francesco Caserta, imprenditore calabrese nonché ex di Paola Caruso. Negli scorsi giorni si è parlato di una presunta rottura tra Francesco e Raffaella, dopo che […] L'articolo Raffaella Fico rompe il silenzio: tutta la verità sulla storia ...

Paola Caruso ho detto no al GF Vip spagnolo perchè non voglio lasciare mio figlio : A Paola Caruso era stato chiesto di partecipare come concorrente all’edizione spagnola del “Grande Fratello Vip”, ma ha dovuto dire no. Lo ha annunciato la stessa diretta interessata spiegando di non volersi separare da Michelino, il figlio avuto dal suo ex, Francesco Caserta. La showgirl in un’intervista al settimanale “Mio”, ha spiegato: «Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è ...

Paola Caruso dice no al GF Vip spagnolo : L’ex gieffina Paola Caruso ha ricevuto la proposta di partecipare come concorrente all’edizione spagnola del “Grande Fratello Vip”, ma si è vista costretta a declinare. Lo ha annunciato la stessa diretta interessata spiegando di non volersi separare da Michelino, il figlio avuto dal suo ex, Francesco Caserta. La showgirl in un’intervista al settimanale “Mio”, ha spiegato: «Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile ...

Paola Caruso dice no al Grande Fratello Vip per non separarsi da suo figlio : La showgirl ha raccontato di aver detto no al programma in Spagna perché non vuole allontanarsi da figlio, nato appena lo...

Raffaella Fico e Francesco Caserta : flirt già finito con l’ex di Paola Caruso? : Altro che nuova storia d’amore, quello tra Raffaella Fico e Francesco Caserta sembra essere stato un semplice flirt estivo, già giunto al capolinea. La relazione tra la showgirl napoletana e l’ex di Paola Caruso, padre del bimbo avuto dall’ex ‘bonas’ di Avanti un altro, è durata solo qualche settimana. Lo rivela Chi nel numero in edicola oggi, mercoledì 14 agosto. Secondo il settimanale diretto da Alfonso ...

Paola Caruso - no al Grande Fratello Vip spagnolo : "Mio figlio Michelino è la mia priorità" : Te digo que no. Così deve aver detto Paola Caruso alla produzione del Grande Fratello Vip spagnolo, il Gran Hermano Vip, che l'avrebbe contattata affinché prendesse parte alla nuova edizione, in partenza in autunno. L'ex Bonas di Avanti un altro, secondo quanto ha dichiarato in un'intervista al settimanale Mio, preferisce attualmente accantonare offerte di lavoro simili, in modo tale da poter prendersi cura del piccolo Michelino in ogni ...

Paola Caruso ha rifiutato il Grande Fratello Vip spagnolo : “Con un bimbo non posso fare molto” : Il Gran Hermano Vip, edizione spagnola del Grande Fratello Vip, avrebbe contattato Paola Caruso perché entrasse a far parte del cast del reality. Già concorrente di Supervivientes, oggi madre single, l’ex compagna di Francesco Caserta avrebbe declinato l’invito: “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, non voglio separarmi da lui”.

Raffaella Fico torna single - terminata la sua relazione con l'ex di Paola Caruso : Raffaella Fico non è più fidanzata con Francesco, l'ex di Paola Caruso. Questo è il gossip lanciato sulla showgirl dal nuovo numero di Chi. La relazione di Raffaella Fico con Francesco è già arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dalla rivista la modella avrebbe preferito chiudere da subito la conoscenza. La storia è durata molto poco, un flirt che annunciò lei stessa qualche settimana fa al settimanale Chi si è interrotto. ...

Paola Caruso : l’ex Francesco Caserta e Raffaella Fico si sono lasciati : Raffaella Fico ha lasciato Francesco Caserta, ex di Paola Caruso Come anticipato dal settimanale Chi, Raffaella Fico e Francesco Caserta si sono lasciati. A mettere la parola fine alla loro conoscenza sarebbe stata proprio la showgirl. La nuova coppia a sorpresa è scoppiata: solo due settimane fa il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva dato il lieto annuncio, sorpresi insieme a Brescia durante un weekend romantico. La stessa sorte del ...

Raffaella Fico torna single : fine della storia con l’ex di Paola Caruso : Raffaella Fico torna single: la sua breve relazione con l’ex di Paola Caruso, Francesco, giunge al termine Raffaella Fico è tornata single. Questo è il gossip lanciato sulla showgirl dal nuovo numero di Chi. Sembra che la frequentazione con Francesco, ex di Paola Caruso, sia già giunta al capolinea. Secondo quanto si legge sulla rivista, […] L'articolo Raffaella Fico torna single: fine della storia con l’ex di Paola Caruso ...

Paola Caruso : 'No al Grande Fratello Vip spagnolo'/ 'Michelino è la mia priorità' : Paola Caruso dice no al Grande Fratello Vip dando la precedenza al suo ruolo di mamma: 'mio figlio Michelino è la mia priorità'.

Paola Caruso ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo : Perché Paola Caruso non ha partecipato al Grande Fratello Vip spagnolo Paola Caruso non ha dubbi: la sua priorità è il figlio Michelino, nato lo scorso marzo. Per questo ha deciso di mettere in stand by la sua carriera e di rifiutare la proposta di partecipare al Gran Hermano Vip, ovvero il Grande Fratello Vip […] L'articolo Paola Caruso ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo proviene da Gossip e Tv.