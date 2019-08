Taranto | scontro tra un’Audi e una Golf | due morti e due feriti gravi

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...