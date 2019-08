Ragusa | investì e uccise i due cugini di 11 e 12 anni a Vittoria Un mese prima aveva

Ragusa - investita e uccisa da un'auto - l'appello della mamma : 'Ridatemi il cellulare' : Stava andando a buttare la spazzatura dopo aver finito, come ogni giorno, il suo turno serale in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, Comune in provincia di Ragusa, quando è stata travolta e uccisa da un'auto. Martina Aprile, 24 anni, giovanissima mamma a tempo pieno, come si era definita sul suo profilo Facebook, è morta sul colpo. Ad ucciderla, domenica scorsa, è stato Carmelo Ferraro, 34 anni, poi risultato positivo ...

Ragusa - giovane madre investita a Cava d'Aliga : arrestato un 34enne : La città di Scicli, e l'intera provincia di Ragusa, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto in arrestato C. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in ...

Ragusa - dopo i funerali del ragazzino investito dal Suv c’è ancora chi parla di onore : “Mio figlio adesso mangia terra”. A queste cinque parole il cuore si inchioda, l’aria rafferma resta sbarrata nei polmoni mentre la testa tenta appena di immedesimarsi nel dolore insopportabile del padre che le pronuncia. Per un attimo si resta vuoti. Ma non è l’unico momento così. Domenica, durante i funerali di Alessio, undici anni falciati da un Suv sul marciapiede davanti casa, svanisce ogni speranza anche per Simone, cuginetto di dodici ...

Ragusa - tragedia a Cava d'Aldiga : Martina investita e uccisa a 24 anni - lascia un figlio : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, a Cava d'Aldiga nel Ragusano, dove una giovane di 24 anni, Martina Aprile, madre di un figlio disabile, è stata investita e uccisa da un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della ...

Ragusa : cuginetti falciati dal suv - oggi udienza convalida investitore : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – Sarà interrogato questa mattina, alle 9.30, in carcere, per l’udienza di convalida, Rosario Greco, l’uomo accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’essersi messo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di cocaina, e omissione di soccorso. Il pregiudicato era alla guida del Suv a Vittoria (Ragusa) quando ha travolto e ucciso un undicenne, Alessio D’Antonio, e il ...

Ragusa - bimbi investiti dal Suv a Vittoria : è morto anche il 12enne Simone : Nel giorno dei funerali di Alessio, 11 anni, anche il cuore di Simone, 12 anni, ha smesso di battere. Il 10 luglio i due cugini sono stati falciati nel centro di Vittoria, nel Ragusano, dal suv guidato da un pregiudicato ubriaco e drogato. Alessio è morto sul colpo, Simone dopo quattro giorni, a causa delle ferite riportate nell’incidente. Al 12enne erano già state amputate entrambe le gambe, tranciate di netto nell’impatto con la ...

Ragusa - 11enne investito. Borrometi : “Evitate che i funerali siano fatti da un amico di chi lo ha ucciso” : “Fermate questo scempio, intervenite per evitare che i funerali del piccolo Alessio D’Antonio possano essere fatti da un amico di chi lo ha ucciso“. È l’appello di Paolo Borrometi, il giornalista siciliano sotto scorta dopo una serie di aggressioni e di minacce di morte da parte dei clan di mafia. Il cronista fa riferimento a quanto accaduto a Vittoria l’11 luglio, quando un pregiudicato che guidava ubriaco e ...

Ragusa - due cuginetti investiti : il video dell'incidente in esclusiva : I due bimbi erano seduti sull'uscio di casa, quando sono stati investiti da un Suv che viaggiava a folle velocità. L'automobilista, che si era dato alla fuga a piedi, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato