Il piano della Spagna contro l’omeopatia

piano e il test della barca : Alessandro Gnocchi Fantozzi ritrae alla perfezione gli italiani. Avete presente quando Fantozzi e Filini sono misteriosamente convocati dal Direttore magistrale duca conte Pier Matteo Barambani? Il Dir. mag. Barambani rivolge ai due ragionieri, dei quali non ricorda il nome, questo invito: «Caro Bambocci, caro Follini, cosa fate nel prossimo fine settimana? Io posseggo una barchetta, mi costa un miliardo però sono anche democratico. ...

Dal "test della barca" ai fidanzati alle coordinate di dove si trova : il rapporto tra Renzo e Lia piano : Renzo Piano ha quattro figli di cui tre maschi, Carlo, Matteo e Giorgio, e una femmina, Lia. Il rapporto con quest’ultima è davvero speciale: “La cosa più importante tra noi due è capirsi al volo, diversamente dagli altri miei figli: Carlo, hai voglia; Matteo, figuriamoci; Giorgio, lasciamo perdere!”. Lo raccontano i diretti interessati in un’intervista rilasciata al Corriere.Con Lia è iniziata ...

Londra - 17enne spinge bambino dal decimo piano della Tate Modern : ...

Londra - bimbo precipita dal 10° piano della Tate Modern Gallery : è grave. I testimoni : “E’ stato spinto”. Arrestato un 17enne : Un bambino di 6 anni è precipitato dal decimo piano della Tate Modern Gallery di Londra. Il piccolo, schiantatosi sul tetto al quinto piano dell’edificio, è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dove è stato trasferito in elicottero. La polizia ha individuato e arrestato un 17enne che potrebbe averlo spinto. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato diversi testimoni e, a quanto apprendono i media britannici, nulla suggerisce ...

Via libera al nuovo piano della mobilità : Roma punta sul progetto-funivia : Via libera in Aula al Pums-piano della mobilità sostenibile, simbolo della democrazia partecipativa modello M5S. Tra gli interventi infrastrutturali anche l’impianto sospeso Battistini-Casalotti e quello analogo Magliana-piazza della Civiltà del lavoro

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - ecco il piano giovani della Fornero : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco il piano giovani della Fornero Proprio ieri avevamo pubblicato un articolo avente come oggetto l’alert della Cgil sulle Pensioni per i più giovani e l’idea di una pensione di garanzia per tutti che potesse dare ai giovani lavoratori di oggi un assegno da 1000 euro al mese alla maturazione dei 66 anni di età o 43 anni di contributi. Il grosso rischio, infatti, è che i giovani di oggi debbano lavorare ...

Temptation Island - le anticipazioni della puntata di stasera : tutte le coppie scoppiano? : Andrà in onda questa sera la quinta puntata di Temptation Island Vip, e le sorprese anche stavolta non mancheranno. Due le grosse novità della puntata, che vedranno protagoniste due coppie in particolar modo.Lo scontro più forte avverrà tra Katia e Vittorio, come anticipato dalla pagina Instagram ufficiale del programma. La biondina e fidanzata fotonica, come lei stessa si definisce, assisterà a comportamenti molto poco piacevoli del suo ...

Il Mattino su James Rodriguez : “Nessun raffreddamento della pista : il piano di ADL per il colombiano” : Il Mattino su James Rodriguez: “Nessun raffreddamento della pista: il piano di ADL per il colombiano” Il Mattino su James Rodriguez: “Nessun raffreddamento della pista: il piano di ADL per il colombiano”. I rumors su una possibile chiusura definitiva dell’ affare che porterebbe alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano, non trovano riscontro visti gli ultimi aggiornamenti. Stando a quanto si apprende ...

Quota 100 anche nel 2020 perde un terzo della platea e i risparmi raddoppiano : anche l’anno prossimo nessun esodo di massa:?la corsa al pensionamento anticipato con “Quota 100” si limiterà a due terzi della platea stimate dal governo. È quanto prevede l’Ufficio parlamentare...

Coppia fa sesso sul davanzale della finestra e precipita dal 9 piano : lei muore sul colpo - lui si salva : Una Coppia stava facendo sesso sul davanzale di una finestra del loro appartamento al nono piano di un palazzo quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto per diverse decine di metri. La donna è morta sul colpo per un trauma cranico, l’uomo invece si è salvato solo grazie al fatto che il corpo della compagna gli ha attutito la caduta. È successo il 5 luglio scorso in Russia, a San Pietroburgo, ma la notizia è stata data ...

Più donazioni dagli italiani per aiutare i migranti a casa loro. Il piano della Lega : "Aiutiamoli a casa loro". Finora per la Lega era 'solo' uno slogan, ora è arrivata una proposta di legge depositata a Palazzo Madama che va concretamente in questa direzione. Primo firmatario il senatore Toni Iwobi - è stata sottoscritta dal capogruppo, Massimiliano Romeo, e dagli altri esponenti del partito di via Bellerio al Senato - l'obiettivo, in sostanza, è quello di favorire la cooperazione, far sì che arrivino fondi ...

Il piano della Lega. Uno scambio di Sì von der Leyen/Giorgetti : Sarà stata la forzatura di Ursula von der Leyen a far lievitare i voti. Solo ieri la presidente designata per la Commissione europea sapeva di disporre di soli 200 sì nell’aula di Strasburgo. Nel giro di 24 ore, secondo fonti europee, i sì sarebbero cresciuti fino a 390 eurodeputati, 14 in più rispetto alla soglia di maggioranza (376). Ce la farebbe dunque a passare il test dell’Europarlamento. Si vota ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Trasformazione digitale : l’indagine della Corte dei conti sul piano triennale per l’informatica : La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome). l’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle amministrazioni territoriali richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative ...