Contributo IVS 2019 | cos’è | come funziona | chi paga | calcolo | pagamento

Fonte : leggioggi

(Di martedì 6 agosto 2019) Con l’avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale italiano, sempre più spesso si sente parlare di pensione e contributi, ed in particolare quelli IVS. Ma cosa sono e a cosa servono i contributi IVS? Innanzitutto è bene specificare che l’acronimo IVS sta per (invalidità, vecchiaia e superstiti), quindi si tratta di unche deve essere versato obbligatoriamente nelle varie gestioni previdenziali gestiti dall’INPS (gestioni speciali,ad esempio artigiani e commercianti, gestione separata, Fpld per i lavoratori subordinati, ecc.). Nel caso del lavoratore dipendente, chiaramente, ilIVS viene trattenuto direttamente in bustaed è successivamente il datore di lavoro a dover versare l’intero ammontare contributivo all’INPS (compresa la quota del dipendente, in genere, pari al 9,19%), entro il giorno 16 del mese successivo mediante il mod. F24. => ...