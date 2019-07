Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Nove chili dinella valigia. Valore, due milioni di pound. Questo quanto hanno trovato le autorità portoghesi nel bagaglio di due, Roger e Sue Clarke, 72 e 71 anni, che sono stati accusati di. A riportare la notizia è il Daily Mail. Secondo gli inquirenti, “gli indagati hanno agito di comune accordo con l’obiettivo di ricevere e trasportare laper poi consegnarla a terzi, il tutto in cambio di denaro. Gli indagati hanno agito volontariamente, sapendo perfettamente che il traffico diè illegale e perseguibile per legge”. I due erano a bordo di unadache dalle Bahamas stava raggiungendo il Regno Unito quanto le autorità li hanno fermati a Lisbona. Non è la prima volta, per Roger e Sue Clarke: entrambi sono stati arrestati nel 2004 per traffico di cannabis. L'articolodi ...

TutteLeNotizie : Coppia di pensionati accusata di narcotraffico: in nave da crociera con 9 kg di cocaina in… - Noovyis : (Coppia di pensionati accusata di narcotraffico: in nave da crociera con 9 kg di cocaina in valigia) Playhitmusic - - Cascavel47 : Coppia di pensionati accusata di narcotraffico: in nave da crociere con 9 kg di cocaina in valigia… -