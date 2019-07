Draghi annuncia la ripresa del bazooka monetario

Draghi annuncia altri stimoli per l’economia e fa arrabbiare Trump : “Svalutano l’euro sul dollaro per essere più competitivi” : La partita è ancora tutta da giocare e i giocatori promettono di usare tutte le armi a disposizione. Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, lo ha detto in modo chiaro nel suo intervento al forum di Sintra: «Tutti gli strumenti possono essere ancora utilizzati se l’economia europea non mostrasse segni di miglioramento». Parole che...