News Uomini e Donne | Nilufar Addati si sfoga | “Mai un po’ di calma”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al top dopo Uomini e Donne Andrea Cerioli vive felice la sua storia d'amore con Arianna Cirrincione, e qualsiasi voce di corridoio su una loro presunta crisi ha dovuto fare ben presto i conti con la realtà: i due ex di Uomini e Donne, il primo anche tentatore a Temptation

Karina Cascella, le ultime news sul matrimonio col compagno Karina Cascella è tornata nuovamente a parlare del suo matrimonio con l'attuale compagno in un post pubblicato di recente sul proprio profilo Instagram. L'ex opinionista di Uomini e Donne, ora ospite fissa dei programmi di Barbara d'Urso, ha mandato online una foto in cui la si

Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, ha lanciato una frecciatina contro chi ritocca le proprie foto. Ecco le sue parole Ursula Bennardo, al sesto mese di gravidanza, ha lanciato una frecciatina non poco leggera tramite il suo profilo Instagram. L'ex dama di Uomini e Donne, ora legata a Sossio Aruta, si è rivolta

news Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo la storia con Giulia Cavaglià Di Manuel Galiano a Uomini e Donne abbiamo sempre apprezzato non il suo lato burbero e paranoico ma ciò che è stato in grado di trasmettere a Giulia Cavaglià anche nei momenti di rabbia, quindi il sentimento che provava nei suoi confronti nonostante

Lucas Peracchi di Uomini e Donne mette in guardia chi vuole lavorare in Tv Lucas Peracchi, anni fa, è stato tronista di Uomini e Donne. Un'esperienza non proprio positivissima per il giovane in quanto non è stato corretto con la redazione del dating show. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, e la carriera televisiva di Lucas Peracchi è continuata tranquillamente. A tal proposito però l'ex protagonista di

news Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni felici a Taranto nonostante la pioggia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro splendida storia d'amore, e lo fanno condividendo senza sosta video e foto con tutti i loro sostenitori. Nonostante le voci di corridoio su una presunta crisi che non c'è

news Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non sono tornati insieme Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono stati una tra le coppie più chiacchierate di Uomini e Donne perché in molti credevano che sarebbero durati ma alla fine la storia è finita per motivi non ancora chiariti, visto che lui dice delle cose,

news Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano innamorati più che mai Luigi Mastroianni ha dedicato delle parole dolcissime a Irene Capuano mostrando quanto il suo amore per lei sia cresciuto dal momento della scelta a Uomini e Donne: "Sei gelosa, lunatica, psico, a volte nervosa e spesso istintiva e odiosa – questo l'inizio

Uomini e Donne News, Nilufar Addati in ospedale. "Dolori molto forti": le condizioni di salute dell'ex tronista Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sapere di essere stata costretta a recarsi in ospedale nelle scorse ore dopo essere stata colpita da fortissimi dolori al basso ventre. Dolori che nemmeno gli antidolorifici sono

News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si sfoga su Instagram Le ultime News su Uomini e Donne hanno come protagonista un amatissimo corteggiatore, poi tentatore a Temptation Island; parliamo di Nicolò Federico Ferrari che nelle sue ultime Instagram stories ha fatto un bel discorso che abbiamo apprezzato tanto in quanto differente dai soliti che ci

Giordano Mazzocchi – a distanza di cinque mesi dalla rottura con Nilufar Addati – sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto a Rachele Risaliti, vincitrice del concorso miss Italia del 2016. A scoprire i due...

Lo scorso 24 giugno un'esplosione improvvisa, dovuta a una fuga di gas, ha devastato la casa di una coppia che è nata a Uomini e Donne, Anna e Carmine. La deflagrazione è avvenuta al mattino,...

Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia sotto accusa risponde: "Troppo potere decisionale? Io responsabile di molte cose". La replica sorprende Scoppiano le coppie e Uomini e Donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte

È passato un mese dalla fine di UOMINI e DONNE, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Nelle ultime tre puntate del programma, andate in onda eccezionalmente in diretta evitando così il diffondersi di eventuali anticipazioni, i tronisti in carica hanno compiuto le loro scelte finali. Nonostante i lieti epiloghi, due coppie appena formate si sono già disfatte. Scopriamo insieme di chi si tratta. UOMINI e DONNE: i primi a ...