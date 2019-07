Napoli | vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo | «Però non si cancelli la

Napoli - aperto al traffico il viadotto-mostro : “Non è a norma - non si può”. Ma il sindaco di Vico Equense ha dato l’ok : Ri aperto al passaggio delle auto il viadotto “abusivo”. Il sindaco di Vico Equense , Andrea Buonocore, con un’ordinanza ha dato l’ok al passaggio degli autoveicoli attraverso l’Aequa-mostro per alleggerire il traffico della costiera sorrentina. Si tratta di una striscia di cemento che attraversa il vallone del Rivo d’Arco tra il verde della collina e lo sfondo blu del mare. Uno scempio che gli ambientalisti chiamano ...

Agguato nella notte nei vicoli di Napoli : due uomini feriti a colpi di pistola : Agguato tra i vicoli del rione Sanità e due uomini gambizzati. È questo il bilancio dell' Agguato su via Santa Maria Antesaecula. Un 35enne è stato colpi to a entrambi gli...

Napoli - si è ucciso il professore del liceo Vico indagato per abusi su studentesse. Franzese : «Che brutta cosa» : Si è tolto la vita il professore del liceo Vico di Napoli accusato di moleste sessuali nei confronti di due studentesse. Il docente era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto....

Abusi nel liceo Vico a Napoli - l'accusa della studentessa al prof : ?«richieste» in cambio dei voti : È stata una scenata di gelosia a scatenare lo scandalo hot al Vico . Una sorta di travaso di bile da parte di una ragazzina non ancora sedicenne, che aveva vissuto un rapporto...

«Chat hot con due allieve» - arrestato un prof del liceo Vico a Napoli : Un professore, da anni in servizio in un noto liceo cittadino, il Gian Battista Vico di Napoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospetto di rapporti...