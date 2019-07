Almeno 12 persone sono morte nell’esplosione di due autobombe a Kandahar | in Afghanistan

Monsone in Asia : Almeno 160 morti e milioni di persone in fuga fra India - Nepal e Bangladesh : Devastanti inondazioni stanno colpendo nelle ultime settimane parte dell'Asia, in particolare India, Bangladesh e Nepal, in seguito al Monsone. Secondo le ultime notizie il bilancio è di almeno...

A Primavalle - un quartiere di Roma - è in corso lo sgombero di un’ex scuola in cui vivono Almeno 300 persone : A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un’ex istituto agrario occupato in via Cardinal Capranica in cui vivono almeno 300 persone. Da ore la polizia in tenuta antisommossa sta trattando con alcuni occupanti che stanno

Almeno dodici persone sono morte in un attacco suicida a un hotel in Somalia : Almeno dodici persone sono morte in un attacco suicida condotto da militanti del gruppo terroristico islamista Al Shabaab contro un hotel di Kismayo (o Chisimaio, secondo la grafia italiana), una città portuale della Somalia meridionale. Le autorità somale hanno detto

Sei persone sono morte e Almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale nel nord della Grecia : Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che ha colpito, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, la penisola Calcidica, nel nord

Almeno 24 persone sono morte in scontri tribali in Papua Nuova Guinea : Almeno 24 persone, tra cui donne incinte e bambini, sono state uccise in scontri tra tribù in Papua Nuova Guinea, nella remota provincia di Hela. Gli scontri sono durati più di una settimana e hanno coinvolto diverse tribù: il motivo

Migranti - naufragio al largo delle coste della Tunisia : “Solo 4 persone sopravvissute - Almeno 80 disperse” : “Solo cinque persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 disperse“. Sono i numeri di un altro naufragio, riportato su Twitter da Alarm Phone, a largo di Zarzis, in Tunisia. Alarm Phone cita Chamseddine Marzoug, attivista e volontario della Mezzaluna rossa tunisina. Contattato dall’Ansa, Marzoug ha poi riferito che si tratta di un gommone partito dalle coste libiche. Dei 5 superstiti uno, originario della Costa d’Avorio, è morto in ...

Almeno 27 persone sono morte nel naufragio di un peschereccio in Honduras : Almeno 27 persone sono morte in seguito al ribaltamento di un peschereccio nel Mar dei Caraibi, al largo della Costa dei Mosquito, in Honduras. A bordo della barca c’erano 91 persone, di cui 55 sono state messe in salvo e

Almeno 23 persone sono morte a Mumbai - in India - a causa delle piogge monsoniche : A Mumbai, in India, Almeno 23 persone sono morte e più di mille hanno dovuto lasciare le loro case a cause delle piogge monsoniche di questi giorni e delle alluvioni che hanno provocato. In particolare oggi sono morte 20 persone

Nove milioni di persone giocano a Candy Crush Saga per Almeno tre ore al giorno : E 400mila ci giocano per oltre 6 ore al giorno, ma secondo i dirigenti della società produttrice non c'è un problema di dipendenza

Almeno 5 persone sono morte nel deragliamento di un treno in Bangladesh : Almeno 5 persone sono morte e più di 100 sono state ferite nel deragliamento di un treno in Bangladesh nella regione di Moulavi Bazar, a circa 130 chilometri nord est dalla capitale Dacca, dove era diretto. I soccorritori sono ancora

Almeno 14 persone sono morte nel crollo di un tendone durante un evento religioso in India : Domenica Almeno 14 persone sono morte e 50 sono state ferite a causa del crollo di un tendone a un evento religioso nella cittadina di Jasol, nello stato Indiano del Rajastan. Il tendone è caduto a causa della pioggia intensa

Almeno 3 persone sono morte nel crollo di un edificio in Cambogia : Almeno 3 persone sono morte in seguito al crollo di un edificio di 7 piani in costruzione nei pressi della spiaggia di Sihanoukville, in Cambogia. Il governatore della provincia di Sihanoukville ha detto che normalmente lavorano alla costruzione dell’edificio circa

In Indonesia Almeno 30 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause

Almeno 44 persone sono morte in India perché un pullman è precipitato in un burrone : Giovedì Almeno 44 persone sono morte nell’incidente di un pullman nell’Himachal Pradesh, uno stato montuoso dell’India settentrionale. Il pullman trasportava circa 60 persone quando è uscito di strada ed è caduto in un burrone. Il capo della polizia locale Shalini Agnihotri ha