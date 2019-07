Ue | Fdi | ‘bene Lega che dà dei traditori a M5S | ma perché continua a governarci?’

calcioweb.eu

'Bene il sussulto d'orgoglio leghista che dà dei '' ai Cinquestelle. Hanno perfettamente ragione ad essere sconcertati dal fatto che i grillini per qualche poltrona stanno vendendo gli interessi degli italiani in Europa". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida."Fin qui tutto perfetto e in linea con quanto diciamo sin dalla nascita di questo esecutivo contro natura. La domanda che rivolgiamo agli amici leghisti e a Salvini allora è: che cosa fate ancora al governo con questa gente, ben sapendo che esiste una alternativa possibile in grado di realizzare la svolta storica che dite di auspicare?".

