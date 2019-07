Juventus | due squadre da scudetto | perché Maurizio Sarri può anche non fare niente

Retroscena Buffon - rifiutati due top club prima di tornare alla Juventus : troppo forte il richiamo dei bianconeri : Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchester prima di approdare nuovamente alla Juventus Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero ...

Juventus - due ipotesi di formazione per Sarri : 4-3-1-2 o schema in stile Napoli : Sta nascendo la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano sta lavorando senza sosta per la prossima stagione e starebbe pensando ad una squadra iper-offensiva. Sarri potrebbe decidere di alternare il 4-3-1-2 che ha utilizzato durante la sua stagione ad Empoli e il 4-3-3, con il quale ha sbalordito tutti al Napoli. Non si esclude, comunque, che Sarri a volte usi il 4-2-3-1, schema al quale molto spesso si è affidato Massimiliano ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Lukaku : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus ha fatto parlare spesso di sé per le tante polemiche che hanno coinvolto entrambe le squadre, sia per questioni di campo che per questioni extracalcistiche ed anche il prossimo anno sembra che questo duello possa rinnovarsi. Da una parte i bianconeri, che in Italia dominano in maniera incontrastata da otto anni, dall'altra i nerazzurri, che si sono affidati ai due artefici dell'inizio di questo ciclo ...

Cessioni Juventus - Perin nel mirino di due club : può giocare la Champions : Cessioni Juventus – Ormai ci sono pochi dubbi, Mattia Perin lascerà la Juventus dopo una sola stagione fatta di tante panchine e chiusa con un infortunio alla spalla che gli ha impedito di giocare anche le ultime partite di campionato. Arrivato a Torino l’estate scorsa dal Genoa per 15 milioni di euro, Perin era stato acquistato dalla Juventus come vice Szczesny […] More

Calciomercato Juventus - ufficiali due cessioni al Sassuolo : Calciomercato Juventus: definite ufficialmente due cessioni. Attraverso i propri web canali ufficiali, il Sassuolo ha reso nota l’acquisizione a titolo definitiva di due giocatori della Juventus. Alla società emiliana si trasferiscono Rogerio e Matteo Pinelli. Calciomercato Juventus , ufficiali due cessioni al Sassuolo. Rogerio è un terzino sinistro classe 1998 di nazionalità brasiliana, che già […] More

Juventus - Buffon pronto a tornare a due condizioni : ecco le curiose clausole richieste dall’ex PSG : Il portiere italiano è sempre più vicino a tornare alla Juventus, a patto che vengano inserite nel contratto due clausola particolari La voce si è diffusa pochi giorni fa, prendendo immediatamente corpo con il passare delle ore. Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus, dopo solo un anno di esilio al Paris Saint-Germain. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Una scelta di vita e di cuore, dettata dal suo legame con i colori bianconeri, ...

Juventus - de Ligt e Rabiot : i due super colpi di mercato sarebbero molto vicini : Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco ...

Cessioni Juventus : Kean verso la partenza. Due offerte sul piatto. : Cessioni Juventus: Kean sempre più verso la partenza. Ajax o Premier League ? Si fa sempre più complessa la situazione di mercato del giovanissimo Moise Kean. L’attaccante classe 2000, reduce da un deludente europeo con la maglia della nazionale under 21, viene accostato in queste ore a due possibili soluzioni di mercato: Sportmediaset riporta che […] More

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

Juventus - Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori : De Ligt e Pogba : Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli ...

Juventus - per Sarri due ipotesi di formazione : Ramsey trequartista o il tridente d'attacco : Da ieri per la Juventus è iniziata una nuova era, l'era di Maurizio Sarri. Il tecnico, adesso, inizierà a pensare alla squadra della prossima stagione. Con Sarri, per la Juve, ci sarà un cambio soprattutto a livello di gioco. L'allenatore porterà la sua filosofia fatta di tanta intensità nella quale cercherà di far rendere al meglio gli attaccanti. Nella testa di Sarri ci sono due opzioni per schierare in campo la sua Juve: la prima prevede un ...

Crosetti : «Scegliendo Sarri - la Juventus esonera due volte Allegri» : Dita nel naso e parolacce L’attacco di Maurizio Crosetti – ovviamente su Repubblica – coglie subito nel segno: “Non lasciatevi ingannare dalla potenza grezza del personaggio, dal fatto che la Juve abbia scelto un allenatore che si mette le dita nel naso e dice parolacce. La forza eversiva di Maurizio Sarri è tutta in campo, e lì dovra esprimersi”. E ancora: «più che Sarrismo (forma), si attende il Sarriball (sostanza) ma ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi per i due gioielli del PSG : Mercato Juventus – La Juventus si appresta a scegliere il nuovo allenatore, ma nel frattempo Fabio Paratici lavora al calcioMercato. Ieri il dirigente bianconero si è recato a Parigi per due calciatori del Paris Saint Germain: Adrien Rabiot, in scadenza con i francesi, ed il brasiliano ex Roma Marquinhos. Leggi anche: Guardiola Juventus, il tecnico: “Restare al City? Si, ma…” Mercato Juventus, Rabiot e Marquinhos a ...