Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sposano? Parla il modello

Tale e Quale Show 2019 : Francesco Monte e Stefano Sala nel cast? : Francesco Monte e Stefano Sala dopo il GF Vip approdano a Tale e Quale Show ? Stefano Sala e Francesco Monte hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E in quella occasione i due sono riusciti ad arrivare fino alla finalissima del reality. Tuttavia questi ultimi, nei prossimi mesi, potrebbero tornare a fare i concorrenti in un altro famoso programma. Quale ? Il popolare Tale nt Show vip Tale e Quale Show . A dare questa ...

Hanno rotto! Benedetta Mazza e Stefano Sala non si sentono più : Benedetta Mazza e Stefano Sala continuano a far parlare di loro in particolare per quanto riguarda la loro storia d'amore tra conferme e smentite su Instagram, adesso pare che i due abbiano Hanno perso i contatti. Neanche un’amicizia lega a quanto pare ormai i due ex gieffini. E pensare che durante il Grande Fratello Vip 2018 pareva essere nato un idillio tra loro, che prefigurava pure qualcosa di più importante, anche se nel corso del ...