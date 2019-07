Molesta le ragazzine poi urina per strada | ​il clandestino sarà espulso

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero ha tentato con insistenza di adescare un gruppetto di adolescenti. Quando le molestie sono diventate pesanti, i presenti hanno contattato le forze dell'ordine. Sprovvisto di documenti, il senegalese si è rivelato essere irregolare sul territorio nazionale: si trova già al Cpr di Bari Ha infastidito eto con insistenza un gruppo diche si trovavano in piazzale Europa a Porto Recanati (Macerata), per questo motivo unsenegalese è stato fermato durante la serata dello scorso venerdì. Sono state numerose le segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine, in cui si faceva riferimento all'inquietante atteggiamento mantenuto dallo straniero nei confronti delle minorenni. Quest'ultimo aveva ripetutamente cercato di attaccare bottone e di interagire con le giovani, pur non avendo ricevuto alcun incoraggiamento a farlo. Le ...

Rassegne_Italia : Macerata, molesta gruppo di ragazzine poi si cala i pantaloni e urina davanti a loro. Bloccato senegalese irregolar… - PaoloTarantola : Porto Recanati, molesta le ragazzine si cala i calzoni e urina davanti a tutti - AgostinoVitolo : Roma, turista olandese molesta due ragazzine e al pub scoppia la rissa -