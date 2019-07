Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bologna il 12 luglio | info orari | ingressi

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Manca poco aldi. Il duo di artisti ma anche di amici è pronto a tornare sul palco per la data che terranno nella terra di lei e in quella d’adozione di lui, dal momento che è da anni a trovarsi al capoluogo emiliano. Ilavrà inizio a cominciare dalle ore 21, ma l’ingresso allo Stadio è consentito già a cominciare dalle ore 16,30 al termine del soundcheck al quale hanno partecipato gli iscritti di entrambi i fan club. Il controllo delle tessere per coloro che hanno già partecipato alla prova del suono è quindi già stato effettuato, mentre coloro che ancora non hanno avuto accesso alla stadio e hanno deciso per il ritiro sul luogo dell’evento dovranno presentarsi in cassa con un documento valido e la ricevuta ottenuta tramite TicketOne. Per il ritiro da parte di terzi è invece necessaria la delega, ...

