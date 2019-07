Il cambiamento ha un pil da Pigs

ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo avere sospeso fino all’autunno la procedura d’infrazione, la Commissione europea ha diffuso le previsioni di crescita nei 28 paesi dell’Unione per quest’anno e per il prossimo. E in entrambi i casi siamo non gli ultimi ma gli ultimissimi. Il pil italiano aumenterà dello 0,1 per cento nel 2019 e

