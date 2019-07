Elisabetta Trenta accusa Matteo Salvini su ong e missione Sophia | lui la liquida

Alex - Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta : il sospetto - gioco sporco per favorire le ong : Per il caso della ong Mediterranea e Alex, tensione alle stelle tra Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Elisabetta Trenta, accusata dal collega agli Interni di averlo lasciato solo. Un'accusa alla quale hanno replicato a stretto giro fonti della Difesa, citate da Il Messaggero. Queste afferm

Sea Watch - Paolo Becchi : "Ingerenza inaccettabile da parte della Germania. Elisabetta Trenta grande assente" : Si parla tanto di Unione europea e di partner europei, ma poi ognuno fa i cavoli suoi e ti pugnalano pure alle spalle. L' ultima testimonianza è rappresentata dalla totale assenza della Ue nella gestione di quaranta migranti sulla nave Sea Watch. Ma fosse solo questo il problema. Ormai ci siamo abit

Elisabetta Trenta : "Valutiamo l'invio di medici militari in Molise" : Per far fronte alla carenza di personale nelle strutture ospedaliere molisane, si valuta la possibilità di inviare nella regione i medici militari. Lo afferma Elisabetta Trenta, ministro della Difesa: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a ...

Elisabetta Trenta - rivolta dei militari contro il ministro grillino : sfruttati per fini elettorali? : rivolta dei militari contro il ministro della Difesa grillino, Elisabetta Trenta. Tutto inizia in seguito all'incontro dei delegati Cocer delle Forze armate con il premier Giuseppe Conte, alla presenza dela Trenta. Il premier, come specificato dalla titolare del dicastero di via XX Settembre, propon

Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini : "Non si permetta di attaccare i militari" : Ancora la ministra Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini. Nel giorno successivo all'ordine alla Marina circa il salvataggio di immigrati in acque libiche, che ha portato allo scontro con il leader della Lega, la Trenta ha puntato nuovamente il dito in un colloquio sul Corriere della Sera: "Ormai è