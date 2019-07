Scuola | Anci Veneto scrive a governo | necessario intervento per servizio scuolabus 2

Scuola : Anci Veneto scrive a governo - necessario intervento per servizio Scuolabus : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha scritto oggi al governo, nello specifico al Ministro dell’Interno ed al Ministro della Famiglia ed alla Disabilità, per richiedere l’intervento sul servizio Scuolabus i cui costi rischiano di gravare integralmente sulle spalle delle famiglie senza che i

Scuola/ Dalla Francia a Orazio - studenti protagonisti di un mondo aperto : La relazione tra realtà formative diverse aiuta ragazzi e professori. Come a Napoli hanno dimostrato Olimpiadi delle lingue classiche e progetti Erasmus+

Napoli - viene rimandato a Scuola in tre materie : 14enne si lancia nel vuoto : Il padre lo stava attendendo per accompagnarlo ai corsi di recupero quando il giovane si è buttato dal quarto piano di casa. Ha diverse fratture al bacino e alle vertebre oltre a danni agli organi interni

Zanetti lancia Scuola di calcio per aiutare i bambini della città vecchia di Taranto : Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori della vita e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di Taranto. Racchiude questi obiettivi il progetto di Javer Zanetti, argentino, oggi vice presidente dell'Inter ma storico capitano della squadra nerazzurra, attraverso la fondazione Pupi insieme a Sport4Taranto e Asd Taranto ...

Viareggio - gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di Scuola : Viareggio, gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di scuola Alice, questo il nome della mascotte della scuola, è stata trovata in giardino tramortita. "Chi sa, parli", scrive il collegio docenti dell'istituto Piaggia su Facebook. E ammonisce: quello che sembra un gioco scriteriato, si configura a tutti gli effetti ...

L'attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la Scuola : "Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita