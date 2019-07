Madre incinta di 8 mesi uccisa a coltellate | morto anche il bimbo

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Pina Francone L'orrore a Londra, dove la donna è deceduta e con leiil piccolo. La polizia ha arrestato due uomini Una mamma,e all'ottavo mese di gravidanza, è stata. E con lei èilche portava in grembo. L'orrore a Londra, dove la polizia ha arrestato due uomini, ritenuti i responsabile dell'efferato e brutale omicidio. La vittima si chiamava Kelly Mary Fauvrelle e aveva 26 anni. È stata pugnalata a morte di notte nella sua casa di Crydon, a sud della capitale inglese. Il personale medico-sanitario era riuscito a far nascere vivo il piccolo, ma dopo quattro giorni di agonia non ce l'ha fatta. Le indagini sono scattate immediate e nel giro di poche ore la polizia ha rintracciato e arrestato due persone, sospettate del delitto: si tratta di un 29enne agli arresti domiciliari e di un 37enne, che seppur indagato è stato rilasciato, ...

