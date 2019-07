Formula 1 | oltre tre ore per decidere il vincitore del Gp d’Austria | svelati i motivi del

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il Direttore di Gara ha rivelato iche hanno spinto il Collegio dei Commissari asul caso Leclerc-Verstappen in netto ritardo rispetto al termine del Gp Max Verstappen ha vinto ‘due volte’ il Gp d’Austria, prima in pista e poi negli uffici del Collegio dei Commissari che hanno confermato il successo nonostante la sportellata a Leclerc. AFP/LaPresse Ci sono volute però tre ore per, un tempo interminabile che ha fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori, Ferrari e Red Bull comprese. Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Motorsport.com Micheal Masi, direttore di gara della F1: “il motivo principale è che non siamo riusciti a fare l’udienza con i direttori di gara prima delle 18:00 a causa dei vari impegni media, delle televisioni e della conferenza stampa post gara. L’incontro con le parti, in, è durato ...

SequenzaMixata : @viviana_lentini Molto bene, complimenti. Sai andare oltre, cioè trovare l'esatta quantità di elio necessaria, opp… - TizVil : @Eurosport_IT Sono esattamente le scene da vecchia Formula Uno che abbiamo invocato nel post Canada! Verstappen è a… - pap1pap : ok, come non detto... Radu fu ceduto con la stessa formula lo scorso anno, e venne messa a bilancio tutta la plusva… -