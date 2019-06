Sea Watch | Carola Rackete poteva uccidere Fonti della finanza | Terrore Il

Sea Watch - arresti domiciliari per la "capitana" : ecco cosa rischia : Giorgia Baroncini Carola Rackete rischia ora dai 3 ai 10 anni di reclusione per la violazione dell’art. 1100 del codice della navigazione e una multa fino a 50 mila euro per il decreto sicurezza bis Ha forzato il blocco delle forze dell'ordine ed è attraccata a Lampedusa. La capitana della Sea Watch Carola Rackete si trova ora agli arresti domiciliari. La giovane comandante è stata arrestata per "resistenza o violenza contro nave da ...

Sea Watch - la furia della leghista di Lampedusa : “Non fate scendere nessuno perché oggi ci scappa il morto” : Nel momento dell’arrivo della nave Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa un gruppetto di contestatori, capeggiato dalla leader della Lega a Lampedusa Angela Maraventano, ha protestato contro l’equipaggio della nave. Sea Watch, Orfini: “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni: “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” ...

Sea Watch attracca a Lampedusa - arrestata la capitana : La Sea Watch è entrata la scorsa notte nel porto di Lampedusa senza l'autorizzazione delle autorità italiane. Poco dopo la comandante Rackete

Sea Watch - Gregorio De Falco : "Carola Rackete non aveva alcun obbligo di fermarsi - deve essere liberata" : "Carola Rackete non aveva alcun obbligo di fermarsi e dovrà tornare in libertà". A parlare non è Gino Strada, ma Gregorio De Falco, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, dissidente e oggi nel Gruppo Misto e soprattutto ex comandante della Guardia Costiera. Intervistato dall'agenzia AdnKronos, i

Sea Watch sbarca a Lampedusa - migranti sbarcano dopo 40 giorni. La comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Ai domiciliari la comandante della Sea Watch. Salvini : “Io sto con le forze dell’ordine” : Andrà agli arresti domiciliari e non in carcere Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. I domiciliari sono stati decisi dalla Procura di Agrigento ch...

Sea Watch - capitana : “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” : Sea Watch, capitana: “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” La Ong ha diffuso un video in cui Carola Rackete, prima di condurre la nave in porto, ha spiegato il motivo del suo gesto. Una volta raggiunta Lampedusa, la comandante è stata arrestata dagli uomini della Guardia di finanza: ora attende il processo ai domiciliari ...

L'ultimo messaggio di Carola - prima di entrare a Lampedusa con la Sea Watch : "Stiamo aspettando una soluzione che non sembra arrivare, per questo ho deciso da sola di entrare nel porto che di notte è libero". Con questo messaggio, condiviso sui canali Twitter della Sea Watch, la comandante Carola Rackete ha comunicato la scelta di violare il divieto del Viminale e forzare il blocco delle motovedette italiane. La nave umanitaria è entrata nel porto di Lampedusa all'1:50 della notte tra venerdì e sabato poi, intorno alle ...

Sea Watch - il momento dell’incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza : (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019Sea Watch, il momento dell'incidente con la motovedetta della Guardia di FinanzaIl momento in cui la Sea Watch, entrando nel porto di Lampedusa per attraccare, rischia di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. /courtesy Lega LampedusaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Sea Watch 3 ? ...

Sea Watch - Carola ai domiciliariDirettissima tra lunedì e martedì : Sono sbarcati a Lampedusa i 40 migranti a bordo della Sea Watch, che era ferma da tre giorni al largo di Lampedusa. Prima di sbarcare dalla nave i migranti hanno salutato e abbracciato i volontari della ong che in queste due settimane li hanno... Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Orfini : “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni : “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” : “Un ministro che esulta per l’arresto di una donna che salva le vite è uno spettacolo non certo degno di un Paese come il nostro che ha sempre combattuto per la solidarietà”. Così il deputato di LeU Nicola Fratoianni ha commentato le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha definito “criminale” quanto fatto da parte di Carola Rackete, la 31enne capitana della nave Sea Watch che poco dopo le 2 di notte ha ...