We Used to be Friends sarà ancora la sigla di Veronica Mars | nella nuova versione

(Di martedì 25 giugno 2019) Oltre all'intero cast, agli showrunner e all'ambientazione originale dello show, torna anche Weto becomedel revival di, in arrivo su Hulu a luglio. La quarta stagione della serie avrà comequella che ha accompagnato le prime tre, ma in una: se il brano originale era stato scritto ed interpretato da The Dandy Warhols, per il revival avrà unainterpretazione, affidata a Chrissie Hynde dei The Pretenders. Ad annunciarlo, mostrando un assaggio del brano, sono stati gli stessi fautori del successo di, la protagonista Kristen Bell e il creatore della serie Rob Thomas, tornati a lavorare insieme per il revival prodotto e distribuito da Hulu. In un divertente teaser, in cui scherzano tramite FaceTime sulla serie e sul perché si sia interrotta alla terza stagione, Thomas finisce per imitare John Cusack nel ...

