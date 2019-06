La Juve di Sarri | possibili gli arrivi di De Ligt e Rabiot | la certezza è Ronaldo

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Sarà una fine di giugno molto importante per lantus, in quanto a breve ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché è probabile possa esserci l'ufficializzazione di una cessione importante (possibile quella di Joao Cancelo al Manchester City a 60 milioni di euro) per sistemare le finanze e da luglio potrebbero arrivare i grandi acquisti tanto attesi dai tifosi bianconeri. La nuovantus dipotrebbe essere costruita intorno a due importanti: ci riferiamo in particolar modo a Dedall'Ajax e a, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Innesti funzionali al gioco di, che probabilmente vorrà valorizzare l'estro e la fantasia dei suoi giocatori di qualità: sia in caso di 4-2-3-1, che nei casi di 4-3-3 o 4-3-1-2, l'idea del tecnico toscano è ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - Sport_Mediaset : #Juve, #Dybala resta: sarà l'anno dentro o fuori. Al servizio di #CR7. Prende corpo l'idea di confermare l'argenti… -