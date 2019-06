Auditel | la nuova sfida digitale Caratteristiche e ‘avvertenze’

davidemaggio

(Di martedì 25 giugno 2019)E’ presto ancora per parlare di rivoluzione. Ma qualcosa cambia in un settore che rischiava di rimanere indietro. Il progetto della total audience dimuove i suoi primi passi e in attesa di conoscere i primi dati quotidiani (diffusi ogni giorno alle 18), scopriamone le. Pro e contro compresi. Per misurare gli ascolti sui device digitali,utilizza quattro nuove metriche: 1. AMR-D (Average Minute Rating-Device). Ascolto nel minuto medio dei device. Di fatto è identico all’AMR della TV tradizionale, ma, invece di misurare gli spettatori nel minuto medio, allo stato quantifica i device nel minuto medio (dietro cui vi è almeno una o più persone in visione). E’ il dato, che potremmo considerare, il più rilevante per capire il successo del programma. Nelle rilevazioni settimanali vede in testa come editore Mediaset, che batte non di molto la ...

tvzoomitalia : Ecco la nuova rilevazione Auditel per i device digitali #auditel - AndreaAAmato : Ecco la nuova rilevazione Auditel per i device digitali #auditel - Michele_Arnese : RT @IlMontanari: Conferenza stampa #AUDITEL - Upa : 35 giornalisti in sala x la nuova misurazione dei dati d'ascolto. Manco x le conf di #… -