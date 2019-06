PASSEGGERA DIMENTICATA IN AEREO Si risveglia da sola al buio | ' È stato un incubo'

ilsussidiario

(Di lunedì 24 giugno 2019)si addormenta ine vienedall'equipaggio:tasie al, è riuscita a liberarsi solo per un caso fortunato.

Agenzia_Ansa : Brutta avventura per una passeggera, dimenticata in aereo in #Canada. Si sveglia sul velivolo vuoto e al buio con l… - Corriere : Canada, passeggera dimenticata in aereo: si risveglia sola e al buio - globalistIT : -