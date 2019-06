Padova | condannati i genitori di Eleonora | 18enne morta di leucemia rifiutando la chemio

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Due anni di detenzione ciascuno a Lino e Rita Bottaro,dia 18 anni per aver rifiutato di sottoporsi allaterapia. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di. L'adolescente tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di, ma siccome ierano e sono seguaci di Hamer, medico tedesco radiato dall'albo, fautore una teoria che non ha alcuna validità scientifica che considera il tumore come la manifestazione di un conflitto psichico, la ragazza non si curò, eccetto che con cortisone e vitamine, morendo dopo poco. Se avesse accettato di sottoporsi alle metodiche ufficiali, probabilmente, avrebbe potuto salvarsi. Per la Procura, plagiata daiIl 29 agosto del 2016, una settimana dopo aver compiuto 18 anni,Bottaro morì dopo essersi ammalata un anno prima di una grave forma di. Su consiglio (imposizione, ...

