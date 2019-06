Playground Games | al misterioso progetto RPG si uniscono ex sviluppatori di Rockstar e

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Come riporta trueachievements.com, ilRPG dista sicuramente attirando l'attenzione di alcuni grandi nomi dietro le quinte, secondo un recente annuncio di LinkedIn.Neil Davies è stato un lighting artist senior perNorth mentre Red Dead Redemption 2 stava avviandosi alla fine dello sviluppo - non conosciamo i suoi esatti contributi ma, dato il calibro dell'illuminazione nel gioco di, sappiamo che questogioco di ruolo sarà probabilmente splendidamente illuminato.Michael Leone, nel frattempo, ha ricoperto il ruolo Game Designer perfino a poco dopo la pubblicazione di Red Dead l'anno scorso. Ha una vasta gamma di competenze tecniche e progettuali quindi non siamo sorpresi di vederlo assumere il ruolo di Principle Technical Designer presso.Leggi altro...

Eurogamer_it : Al progetto RPG di #PlaygroundGames si uniscono ex sviluppatori di #Rockstar e #Lionhead. - cyberanimax : - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Playground Games conferma, ancora una volta, di essere al lavoro su un open world AAA -