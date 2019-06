Platini | Fifa | «Preoccupante Pronti a cooperare»

Mondiale 2022 al Qatar - Platini fermato vicino Parigi per presunta corruzione. Fifa : “preoccupante” ma massima collaborazione : L'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini , e' stato fermato per una presunta corruzione per l'assegnazione al Qatar della sede dei Mondiali di calcio 2022 . L'ex fuoriclasse della Juventus è stato arrestato questa mattina, nei locali dell'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria francese, a Nanterre. L'ex presidente della Uefa è indagato nel quadro delle indagini sulla controversa assegnazione al Qatar dell'organizzazione del Mondiale nel ...

Arresto Platini - la nota della Fifa : “Notizia preoccupante” : “Preoccupante“: così la Fifa ha definito la notizia del fermo di polizia e interrogatorio al quale è stato sottoposto Michel Platini , ex presidente Uefa e ex vicepresidente della Confederazione mondiale del calcio. Calcio sotto shock: arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI] Arresto Platini – Scandali, favori e compensi gonfiati: quell’inchiesta di France Football che aveva anticipato tutto… “Siamo a conoscenza del ...

Platini - stoccate ad Infantino : “Ha ‘vomitato’ per dieci anni sulla Fifa - non è credibile” : Duro attacco dell’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, a Gianni Infantino, numero uno della Fifa ed ex segretario generale Uefa. Queste le sue parole rilasciate alla stampa, tra cui l’Equipe. “E’ un ottimo avvocato, un ottimo segretario generale, ma non ha alcuna legittimità, non è credibile come presidente della Fifa. Ha vomitato per dieci anni sulla Fifa. Quando dico ‘vomitato’ esagero un ...