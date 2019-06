Tuttochiaro rispecchia l' anima di Buono a Sapersi | Marangoni rodata alla diretta

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Se Unomattina si conferma lo zoccolo duro del servizio pubblico RAI, curiosamentesi mostraprima puntata già con delle basi solide e riconoscibili (anche troppo riconoscibili). Prendiamo d'esempio, o perlomeno lo scheletro di quello che è stato il programma in mano ad Elisa Isoardi tra il 2017 e il 2018: parlare dei prodotti che tutti i giorni entrano nelle nostre tavolte unendo un linguaggio pop, semplice, con la fine del servizio e dell'informazione ha fatto sì che il pubblico avesse un programma 'portata'.Così ancheriprende questa caratteristica diventata fondamentale: "Questo vuole essere un programma di consigli utili" dice Monica: l'obiettivo viene raggiunto con facilità attraverso vari spazi diversi per argomento.L'approfondimento sulla qualità dei prodotti si unisce all'informazione, le indicazioni su come ...

