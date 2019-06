TgBlog 16 giugno 2019 | tutte le notizie

TgBlog 15 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 15 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato delle anticipazioni di Maria De Filippi riguardanti la sesta edizione di Temptation Island, dell'anteprima di TvBlog riguardante Una voce per Padre Pio con Flavio Insinna e delle ultime dichiarazioni di ...

TgBlog - edizione del 14 giugno 2019 : Tanti retroscena targati Blogo nel notiziario di oggi, venerdì 14 giugno 2019. Iniziamo da Music Farm, il reality show che avrebbe dovuto rivedere la luce su Canale 5 (assente dagli schermi dal 2006) potrebbe subire un ulteriore stop.Sempre a proposito della rete ammiraglia Mediaset giunge la notizia di una versione vip di Amici, il talent show condotto da Maria de Filippi. Il programma potrebbe prendere il via nella prossima stagione ...

TgBlog - l'edizione del 13 giugno 2019 : Retroscena, interviste e news, nell'edizione di oggi, 13 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul possibile ritorno nel sabato sera di Raiuno di Massimo Ranieri, e con i tre nomi presi in considerazione per la conduzione del Grande Fratello Vip.Spazio, poi, all'intervista a Lisa Marzoli, co-conduttrice con Beppe Convertini dello spin-off estivo de La Vita in Diretta, ed a Salvo Sottile, che da ...

TgBlog - l'edizione del 12 giugno 2019 : Un'edizione quasi interamente dedicata alla Rai quella di oggi, 12 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con il retroscena sui prossimi conduttori de La Vita in Diretta, che vedrebbero in pole position Lorella Cuccarini e Milo Infante.Spazio anche all'intervista al co-conduttore, con Lisa Marzoli, dello spin-off estivo del programma, ovvero Beppe Convertini, ma anche al retroscena sul nuovo programma economico di ...

TgBlog - l'edizione dell'11 giugno 2019 : Tra retroscena e notizie, ecco l'edizione di oggi, 11 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con il retroscena legato al futuro televisivo di Massimo Giletti, che sembrerebbe aver scelto di restare a La 7 nonostante i recenti contatti con la Rai.Spazio, poi, all'intervista ad Alessia Mancini, in occasione della fine della prima stagione di In salotto con Tv8, per poi passare a Rete 4 ed alla notizia degli speciali in prima ...

TgBlog 10 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 10 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della finale del Grande Fratello 16, che andrà in onda questa sera su Canale 5, delle dichiarazioni di Massimo Giletti, al termine dell'ultima puntata della seconda edizione di Non è l'Arena, ...

TgBlog 9 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 9 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'ultima puntata di Non è l'Arena, dell'inizio della nuova fiction di Canale 5, Lontano da te, dei retroscena di Blogo riguardanti il sabato sera del prossimo autunno di Rai 1 e delle interviste a ...

TgBlog 8 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 8 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato del ricordo di TvBlog a Corrado, lo storico conduttore de La Corrida e di tantissimi altri programmi celebri, scomparso 20 anni fa, dell'omaggio congiunto Rai e Mediaset al conduttore romano, del probabile ...

TgBlog 7 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, venerdì 7 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato di Buon Compleanno... Pippo, lo show-evento dedicato a Pippo Baudo che andrà in onda questa sera su Rai 1, della conferenza stampa riguardante il day-time estivo di Rai 1, delle anticipazioni riguardanti ...

TgBlog - edizione del 6 giugno 2019 : L'edizione di oggi, giovedì 6, si apre all'insegna delle anteprime e delle interviste. La stagione televisiva 2018/19 volge al termine e si scaldano i motori per la nuova, così come Rai 2 prepara il suo 'nuovo anno' con una new entry: Carlo Cracco. Il popolare chef entra in casa Rai con un dating show tutto da scoprire.Spazio ai microfoni di Blogo con le interviste a Milly Carlucci, conduttrice del nuovo programma di Rai 5 Il sogno del podio al ...

TgBlog - l'edizione del 5 giugno 2019 : Sono davvero numerosi i retroscena e le anteprime nell'edizione di oggi, 5 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul varietà con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Raiuno subito dopo Tale e Quale Show, per poi passare alle voci sulla possibilità che Monica Setta possa essere la prossima direttrice di Raidue.Per i retroscena, anche quello sullo ...

TgBlog - edizione del 4 giugno 2019 : Ricca edizione del notiziario di TvBlog che oggi si apre con le anteprime blogo di giornata in primo piano sul nostro sito: con l'approdo di Castrocaro su Rai 2, l'edizione 2019 vedrà alla conduzione Belen Rodriguez e Stefano de Martino. La coppia condurrà l'appuntamento musicale a fine estate.A proposito della seconda rete Rai, un'altra anteprima riguarda Metis di Meo, la conduttrice che dal 22 giugno sempre sulla seconda rete sarà al timone di ...

TgBlog - l'edizione del 3 giugno 2019 : Tanto spazio per la Rai nell'edizione di oggi, 3 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con la conferenza stampa della finale di The Voice of Italy, in onda domani sera su Raidue, per poi spostarsi alla divertente intervista a Mara Venier a Che Tempo Che Fa.A proposito di Che Tempo Che Fa, spazio anche alle dichiarazioni di Fabio Fazio sul passaggio del programma su Raidue e sullo stato dell'informazione in Italia e ...

TgBlog 2 giugno 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 2 giugno 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato di tutti gli appuntamenti televisivi riguardanti la Festa della Repubblica, dell'ultima puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, che andrà in onda questa sera su Rai 1 e ...