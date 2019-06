In The 100 6×06 Clarke è davvero morta? Il finale dell’episodio mostra ben altro promo

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ildi The 100 6x06 potrebbe rimettere tutto in discussione. La sesta stagione, dopo un debutto in sordina, ha finalmente iniziato a esplorare meglio la mitologia di Sanctum. Finora sappiamo che quando una persona diventa un ospite, ma sua mente cambia, e di conseguenza muore. Per questo motivo, sciolto ogni dubbio sulla vera natura di, rimpiazzata dalla frivola manipolatrice Josephine, Bellamy e Murphy credono che non rivedranno più la loro cara amica. "Memento Mori", però, scardina questo dogma.Il piano di Josephine prosegue, e dopo essersi assicurata la fedeltà di Murphy, cerca di convincere Abby a creare il nightblood che possa rendere Marcus un imle, quindi salvargli la vita. John è in uno stato mentale fragile; sa che inimicarsi il nemico può essere pericoloso, ma allo stesso tempo non vuole tradire Bellamy, con cui ha stretto una forte amicizia. Josephine, ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: In #The100 6x06 Clarke è davvero morta? Il finale dell'episodio mostra ben altro (promo 6x07) - OptiMagazine : In #The100 6x06 Clarke è davvero morta? Il finale dell'episodio mostra ben altro (promo 6x07)… - amegdrlodge : vorrei solo dire che non penso di riuscire a superare la 3x07 di the 100, offritemi sostegno psicologico -