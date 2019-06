Come stanno davvero le cose tra Lega e M5s dopo il vertice notturno

Napoli - dietrofront di Hysaj : “Ho ancora due anni di contratto. Come stanno le cose adesso” : Napoli, dietrofront di Hysaj: “Ho ancora due anni di contratto. Come stanno le cose adesso”. Eppure solo 8 giorni fa, ai microfoni dell’ emittente albanese Supersport, l’ esterno destro aveva dichiarato diversamente. Il mio tempo a Napoli è finito. “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - dopo il Mugello il Dottore fa chiarezza : “ecco Come stanno le cose” : Valentino Rossi pensa al Ritiro dopo la delusione del Mugello? Le parole del Dottore rassicurano i fan Gara deludente al Mugello per Valentino Rossi: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire dalla 18ª casella in griglia davanti al suo pubblico, il pilota Yamaha ha in un primo momento perso terreno a causa di un contatto con Mir, per poi cadere a 16 giri dal termine della corsa. AFP/LaPresse Nonostante il periodo ...

Formula 1 – Ipotesi ritiro per Vettel? Il tedesco esce allo scoperto : “vi dico Come stanno le cose” : Il pilota tedesco ha parlato del suo futuro, smentendo le indiscrezioni circa un suo eventuale ritiro al termine di questa stagione Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in Inghilterra hanno rivelato la possibilità che Sebastian Vettel lasciasse la Ferrari e la Formula 1 con un anno di anticipo sul suo contratto, mettendo così fine ad una carriera impreziosita da quattro titoli mondiali. photo4/Lapresse Voci che non hanno trovato ...

Uomini e Donne - Alessio Campoli replica alle accuse : "Ora basta! Ecco Come stanno le cose tra me e Angela" : Il corteggiatore si difende da chi accusa lui e la Nasti di essersi conosciuti prima del dating show.

«Sesso sociale» - Come i social media stanno cambiando il sesso : App per incontri, social media, sexting: tutti termini che tutti conoscono e con cui in tanti hanno a che fare in prima persona. Le nuove tecnologie sono da tempo entrate nelle nostre vite, modificandone anche gli aspetti più privati, compresa la camera da letto. Ma, nello specifico, esiste davvero un sesso via social? C'è davvero un rapporto tra quanto e come lo facciamo e la tecnologia che ci avvicina? A cercare una risposta ci ha provato il ...

MotoGp – La Ducati mette gli occhi su Marquez - Guidotti fa chiarezza : “ecco Come stanno le cose” : Franco Guidotti e l’interessamento del Team Pramac ad Alex Marquez: le parole del team manager della squadra satellite Ducati Il weekend di gara di Le Mans ha regalato immense soddisfazioni alla famiglia Marquez: sia Marc che Alex si sono aggiudicati la gara del Gp di Francia, salendo sul gradino più alto delle rispettive categorie. Proprio durante il fine settimana francese ha attirato l’attenzione uno scoop riguardante ...

Juve-Sarri - Gazzetta annuncia : “Contatto domenica sera : ecco Come stanno le cose” : Juve-Sarri, ‘La Gazzetta dello Sport’ annuncia importanti sviluppi sulla trattativa Juve-Sarri, un matrimonio che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Eppure sembra stia accadendo davvero, con l’ allenatore ex Napoli che potrebbe sedersi sulla panchina di quel club a lungo sfidato e visto più come ‘nemico’ che avversario. La stessa tifoseria juventina è soaccato sull’ eventuale approdo del tecnico ...

Immigrazione - sconvolgente cambio di strategia : Come stanno facendo arrivare via mare i disperati in Italia : Non solo barconi di disperati. La nuova frontiere di chi gestisce Immigrazione clandestina e traffico di essere umani nel Mediterraneo è quella del contrabbando di sigarette. come riporta il Messaggero, il bilancio 2018 della Guardia di Finanza sottolinea come i due business, migranti e tabacco, vad

Come capire se ci stanno mentendo : Solo una settimana fa il Washington Post ha pubblicato un articolo sulla 10millesima balla raccontata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump da quando siede alla Casa Bianca. Pare che la politica sia l'arte della bugia, un esperto, Robert Feldman, professore nel dipartimento di Psicologia e scienze del cervello presso l'Università del Massachusetts e autore di “The Liar in Your Life”, contattato da The Guardian, sostiene che le bugie in ...

Romina Power torna a parlare delle scie chimiche : 'Povero cielo Come lo stanno combinando' : La cantante di origini statunitensi Romina Power, nota per essere stata la moglie di Al Bano Carrisi, e da sempre una delle artiste più famose del nostro Paese, è tornata a rilanciare la teoria delle cosiddette scie chimiche. Si tratta, lo precisiamo, di una teoria del complotto, che non ha nessuna base scientifica. Secondo questa teoria infatti, alcuni aerei, che spesso non riportano né il nome della compagnia di bandiera, né una sigla ...

Lo studio che mostra Come i lavoratori stranieri stanno 'sostituendo' quelli italiani : Negli ultimi dieci anni gli occupati stranieri hanno 'sostituito' quelli italiani. È questo il principale risultato di una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati ...

Formula 1 - Rosberg fa chiarezza : “bannato per due Gp da Liberty Media? Vi racconto Come stanno le cose” : Dopo le voci circolate circa una sanzione comminatagli da Liberty Media, Nico Rosberg ha provato a fare chiarezza Nico Rosberg non ha ricevuto alcun divieto di accesso al paddock di Formula 1 per due Gran Premi, bensì è stato solamente redarguito per il comportamento tenuto in Cina. photo4/Lapresse Prima della gara di Shanghai infatti, l’ex pilota della Mercedes aveva ceduto il suo pass ad un amico cameraman per accedere alla griglia ...