Formula 1 – Stessa manovra ma diverso giudizio | due pesi e due misure tra Vettel e

(Di domenica 9 giugno 2019) Lewis Hamilton ha commesso lainfrazione dinel 2016 a Monaco, ma quella volta non fu sanzionato come successo invece oggi al tedesco Duee due, manovre esattamente uguali ma risolte in maniera diametralmente opposta. Protagonisti Sebastiane Lewis Hamilton, con quest’ultimo che aveva commesso lainfrazione vista oggi a Canada in occasione del Gp di Monaco del 2016, senza subire alcuna penalità. In quell’occasione, il britannico uscì male dalla chicane dopo il tunnel, chiudendo contro le barriere un attonito Ricciardo, lamentatosi platealmente del comportamento di Hamilton. A distanza di due anni ecco lascena, con esito completamente differente. Una situazione assurda, che getta ulteriori dubbi sui commissari di gara. Ecco il video: L'articolo1 –ma, duee duetra ...

