Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 07 | 10

romadailynews

(Di sabato 8 giugno 2019)dailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Giancarlo Giorgetti apre all’ipotesi dei minimoto tutte le soluzioni nuove sono contestate Non dico che sia una bibbia ma solo una proposta non per accelerare i pagamenti una delle possibilità una delle soluzioni una strada maestra è quella della crescita ha detto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio a proposito della proposta di istituire Mini Box Rimini Porto anche il vicepremier Salvini ha commentato a me piace quello che piace agli italiani rispondendo a chi gli faceva notare le critiche in merito del presidente di Confindustria boccia andiamo ora a parlare di un fatto di cronaca una ragazzina di 15 anni studente di origini ghanesi di un centro di formazione professionale è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Como per festeggiare la fine della ...

SkyTG24 : Mercatone Uno, Intesa Sanpaolo sospende rate dei mutui ai dipendenti - OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - tommasobonaveri : Salvini diserta i vertici europei sui migranti (e vuole mandarli in Vaticano) „Salvini non fa la sua parte: (quasi)… -