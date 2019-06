Il governo francese contro tutti | stop a Renault 

Salta la fusione tra Fca e Renault «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Motori – Fusione FCA-Renault nuovo comunicato ufficiale - il governo francese rimanda la decisione : Fusione FCA-Renault, rilasciato nuovo comunicato stampa, i rappresentanti dello Stato francese remano contro e rimandano la votazione Nella tarda serata di ieri si è svolta una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, al termine di questa riunione i consiglieri hanno deciso di rimandare il voto a data da destinarsi, tutto ciò è da imputarsi ai rappresentanti del governo francese che hanno espresso la volontà di ...

FCA-RENAULT/ Perché il governo italiano non fa come quello francese? : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire avrebbe chiesto alcune "garanzie" per l'assenso alla fusione tra Fca e Renault

Motori – Fusione FCA-Renault : Coldiretti a muso duro contro il governo francese : Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, è necessario che i termini dell’accordo siano pubblici Anche Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, ecco come esordisce la Coldiretti, l’associazione Coltivatori Diretti continua dicendo: “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di Fca con Renault, ma continua a fare ...