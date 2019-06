Allarme OMS | nuova fase di epidemie mortali su vasta scala | “diventeranno la normalità”

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’: stiamo entrando in una “disu, come l’Ebola, che diventeranno la normalità“: l’avvertimento viene lanciato dall’OMS mentre la Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave epidemia di Ebola, 3 anni dopo la più grave mai registrata nel mondo con oltre 11mila vittime. Oltre al Congo, però, anche “altri Paesi e altre organizzazioni devono focalizzarsi per prepararsi ad essere pronti a questo tipo di“, ha spiegato Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza OMS. “Per la prima volta stiamo entrando in unatuttadidi grande impatto che non sarà soltanto l’Ebola, ma colera, febbre gialla e altre patologie“, ha proseguito Ryan, annunciando che “dovremmo far ...

