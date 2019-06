lineapress

(Di giovedì 6 giugno 2019) Pare che l’ascesa a leader della Lega e dell’intero esecutivo da parte di Matteosiano tutto merito di una vecchia conoscenza del Partito Democratico: Matteo Renzi. Pare che ci sia riuscito con la “tecnica popcorn”. Questo a detta di Francesco Boccia, deputato del Pd. Il pensiero è stato espresso ad “Un giorno da Pecora”: “Renzi dice che la tecnica del popcorn ha funzionato? Se e’ vero che c’e’ stata e’ una sciocchezza, che haleader della destra italiana”. Il punto è se qualcuno, in primis Boccia, rimpiange di non averl’alleanza con il Movimento 5 Stelle. In particolare questo ha permesso di regalare a Salvni battaglie sull’ambiente e sui diritti che sarebbero dovuti essere del Pd: “E’ stato un errore regalare quel movimento, quel consenso e ...

CarloCalenda : Proprio no paperella. Faccio politica per sostenere le mie opinioni in modo diretto e trasparente. Fatto con Renzi… - lineapress_news : “Renzi ha fatto diventare Salvini leader” #FrancescoBoccia #lega #MatteoRenzi - marisavillani : RT @EmanueleSavass1: Tutti si sono scandalizzati per un #Rosario, ma nessuno si è scandalizzato per il fatto che magistrati del #csm fanno… -