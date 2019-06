Serena Autieri si apre sul suo passato su Instagram

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Alessandro Pagliucaattraverso una sua foto susisul suoraffigurando se stessa su una panchina Capita sempre più spesso che nell’epoca dei social questi ultimi siano usati dai Vip e dai personaggi famosi per raccontare episodi accaduti nel loroe svelare ai loro followers qualche dettaglio in più della loro vita privata. Questo è il caso anche di, show girl, attrice televisiva, di cinema e di teatro napoletana. La bella e bionda 43 enne che ha compiuto gli anni poco più di due mesi fa, ha voluto fare una confessione ai suoi oltre 330 mila followers su, svelando un curioso particolare legato alla sua infanzia e ad un preciso luogo che ha segnato la sua vita da bambina. Tramite un post suinfatti,ha pubblicato un’immagine che la vede seduta su di una panchina di pietra molto ...

AnchenF : Cosa hanno in comune Benedetta Parodi, Serena Autieri, Elena Santarelli e Serena Rossi? - Jasmadm97 : @lanemicageniale @AmiciUfficiale Chiedi a Rudy,Serena Autieri,Pierfrancesco Savino e altri se era buona la caponata della nonna Vittoria - Jasmadm97 : @MonsterYay_ Interviste sia per la radio che per giornali prime due sere dove una l'accompagno anche Rudy e ieri se… -