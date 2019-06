Di Maio ai vertici Whirlpool | “Non voglio prese in giro Non posso permettere che ci

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». E l'azienda apre : «Troveremo soluzioni» : «Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto blocchiamo gli incentivi concessi». Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha concluso così il vertice al Mise con Whirlpool sulla...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non si prende per il c... l’Italia”. L’azienda : “Non vogliamo chiudere” : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. per poi aggiungere: «Non si pre...

Di Maio a vertici Whirlpool : rispetto : 17.45 "Lo Stato si farà rispettare. Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo". Così il ministro dello Sviluppo economico,Di Maio,a quanto riferiscono fonti Mise,al tavolo Whirlpool aperto dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Napoli e aggiornato fra una settimana. "Dovete rispettare le Istituzioni e i lavoratori". E poi: "Non si prende per il c...lo Stato italiano. Non con me, non con questo ...

Di Maio a vertici Whirpool : rispetto : 17.45 "Lo Stato si farà rispettare. Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo". Così il ministro dello Sviluppo economico,Di Maio,a quanto riferiscono fonti Mise,al tavolo Whirpool aperto dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Napoli e aggiornato fra una settimana. "Dovete rispettare le Istituzioni e i lavoratori". E poi: "Non si prende per il c...lo Stato italiano. Non con me, non con questo ...

Whirlpool - vertice al Mise. Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». L'azienda : troveremo soluzioni : «Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici». Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro dello...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano. Avete ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici» : «Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici». Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro dello...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Accordi o lo Stato si farà rispettare. Avete ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici» : «Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici». Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro dello...

Giustizia - Di Maio : “Riforma penale? Bonafede aspetta da tempo incontro con Lega. Magari se si facessero i vertici…” : In attesa del voto delle Europee, restano diversi fronti aperti all’interno del governo. E tra questi, dopo le affermazioni di Salvini sui ritardi della riforma del processo penale, è tornata pure la Giustizia. “La riforma sarà snodo fondamentale dopo il 26 maggio, aspetto di vedere il testo del ministro Alfonso Bonafede, dato che ha ampiamente annunciato via stampa che è pronto”, aveva spiegato Salvini. Per poi tornare a ...

Ex Ilva - Di Maio a Taranto : “Abbiamo abolito immunità penale per i vertici. Vittoria dei cittadini” : “Soni qui per dire che ieri in consiglio dei ministri abbiano abolito l’immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di potere godere di alcune esimenti legate a reati ambientali e legate ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivando a Taranto dove a breve parteciperà in prefettura al tavolo permanete per il Contratto istituzionale di Sviluppo ...

Di Maio a Taranto : "Per i vertici dell'ex Ilva non c'è più immunità penale. C'è un miliardo ma non è stato speso" : Il vicepremier in prefettura per il tavolo istituzionale sul Contratto di sviluppo. A distanza le contestazioni delle associazioni ambientaliste e dei cittadini

Ex Ilva - l’annuncio di Luigi Di Maio in una Taranto blindata : “Da agosto non ci sarà più l’immunità penale per i vertici” : “Abbiamo tolto l’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva”. L’annuncio di Luigi Di Maio arriva in una Taranto blindata per il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di sviluppo al quale partecipano il vicepremier e altri 4 ministri pentastellati. La norma – che era stata annunciata negli scorsi mesi – è contenuta nel decreto Crescita, approvato nella notte a Palazzo Chigi, e sarà valida da ...