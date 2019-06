Sono stati avvistati cinque corpi sul Nanda Devi | nell’Himalaya

Mafia Foggia - due arresti per la faida del Gargano : “Sono stati loro a sparare al reggente del clan di Vieste” : Sono stati loro a spararare Marco Raduano, il reggente del clan di Vieste. Almeno secondo la procura antiMafia di Bari che ha chiesto e ottenuto l’arresto di due pregiudicati della stessa città in provincia di Foggia. Gli uomini della polizia e dei carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i due uomini, ritenuti affiliati al clan di Girolamo Perna. Sono accusati del tentativo di omicidio del boss rivale ...

Calabria - 4 speleologi bloccati nell'Abisso del Bifurto : Sono stati sorpresi da ondata improvvisa che rende impossibile l'uscita : sono stati sorpresi da un'ondata improvvisa mentre si trovavano all'interno della grotta Abisso del Bifurto e non riescono più a uscire. sono bloccati da ore, quattro speleologi italiani nella cavità che si trova in provincia di Cosenza. A dare l'allarme attorno alle 16.30 è stato un quinto membro del gruppo che è riuscito ad uscire dall'abisso pochi istanti prima dell'onda. Sul posto stanno operando diverse squadre ...

Sabato ci Sono stati alcuni terremoti in Albania - il più forte di magnitudo 4.9 : Sabato 1 giugno nell'Albania meridionale ci sono stati alcuni terremoti, il più forte con magnitudo 4.9 nei pressi del confine con la Grecia. Le scosse hanno causato danni a un centinaio di feriti e il ferimento di almeno quattro persone

Da Manchester : "Hysaj – Utd ci Sono già stati contatti - la situazione" : Il Manchester United mette nel mirino Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Il terzino destro e il suo agente, Mario Giuffredi, hanno confermato la volontà di lasciare il club azzurro nel corso della prossima estate. I media inglesi rivelano l'interesse dei Red Devils, svelando che non siamo di fronte ad una novità assoluta: lo scorso novembre infatti lo United bussò alla porta di De Laurentiis, ma fu lo stesso calciatore a mettere a ...

149 richiedenti asilo Sono stati trasferiti dalla Libia all'Italia nell'ambito di un corridoio umanitario dell'ONU : 149 fra rifugiati e richiedenti asilo sono stati trasferiti oggi dalla Libia all'Italia nell'ambito di un corridoio umanitario organizzato dall'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati. Le persone arrivate in Italia provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia: più di un

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e gli altri Sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l'applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell'interpretazione dei giudici ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 1-2 nel primo set - non ci Sono stati break : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l'argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

Elisa Isoardi a La prova del cuoco : "Ci Sono stati dei momenti no…" : La prova del cuoco, Elisa Isoardi confessa: "Siamo una famiglia. Ci siamo aiutati tanto" Mancano solo due puntate alle fine di questa edizione de La prova del cuoco. Il cooking show di Rai1 condotto da Elisa Isoardi, com'è noto da tempo, finirà infatti dopodomani, motivo per il quale già da giorni la padrona di casa sta tirando le somme di questa annata sicuramente non facile, ma ricca di soddisfazioni. E nella puntata di oggi ...

Europee 2019 - gli errori di M5S Sono stati vari ma ce n'è uno più grave degli altri : Il risultato che ha decretato il trionfo della Lega al 34%, il tonfo del M5S al 17%, il sorpasso del Pd al 22%, il "voto last minute" che, secondo Nicola Piepoli e molti altri sondaggisti circa il 9% di italiani avrebbe maturato in extremis (se non in cabina elettorale) ha ribaltato i rapporti di forza all'interno del governo e ha disegnato una virtuale maggioranza alternativa Matteo Salvini-Giorgia Meloni tutt'altro che ...

Elton John : "Volevano meno sesso e droga in Rocketman ma nella mia vita ci Sono stati" : "Volevano togliere dal film droga e sesso…ma fanno parte della mia vita". Elton John non ha voluto nessuna censura per "Rocketman" il film autobiografico presentato in anteprima al Festival di Cannes. Lui, il cantante preferito della principessa Diana amico intimo di William e Harry, ha voluto espressamente che il biopic fosse il più possibile simile al vero nel raccontare la sua straordinaria vita fatta di eccessi, ...

Queen - Brian May ricorda : 'Gli ultimi giorni di lavoro con Freddie Sono stati speciali' : In una recente intervista al magazine Mojo, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente chitarrista e batterista dei Queen, hanno ricordato gli ultimi lavori della band insieme al suo leggendario frontman, Freddie Mercury. Il chitarrista ricorda come quei momenti furono davvero speciali, in quanto i problemi di Mercury sembravano spariti. E Taylor ricorda che Freddie non voleva che la band si fermasse. Le parole di Brian May Nella recente ...

A Modena e provincia diversi ponti Sono stati chiusi per via delle forti piogge : Il Ponte Alto di Modena, il Ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, il Ponte Mozza di Cavezzo e il ponte Curtatona sono stati chiusi a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto al governo

Una decina di calciatori e dirigenti sportivi Sono stati arrestati in Spagna per associazione a delinquere : La polizia spagnola ha arrestato una decina di persone fra calciatori, ex calciatori e dirigenti sportivi della prima e seconda divisione del campionato nazionale nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse sportive. Fra gli arrestati ci sono Raul Bravo, ex difensore del Real

I diritti di immagine e la proprietà intellettuale di "Sports Illustrated" Sono stati venduti per 110 milioni di dollari : La casa editrice Meredith ha venduto i diritti di immagine e la proprietà intellettuale della famosa rivista Sports Illustrated alla società di investimenti Authentic Brands Group per 110 milioni di dollari (circa 100 milioni di euro). La vendita è stata annunciata