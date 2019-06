Governo | Conte | «Non vivacchio | o si va avanti o rimetto il mandato Salvini e Di Maio

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte - la conferenza stampa : “Clima elettorale ha inficiato coesione - ma Governo ha continuato a lavorare” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte : contraccolpi su coesione Governo : 18.41 "Ho sempre ritenuto che il Contratto di governo sia un elemento di forza. Che sia la modalità più lineare tra due forze politiche così distinte. Mi sono determinato ad accettare l'incarico ed ho giurato fedeltà alla Repubblica. Quel giuramento è stato e sempre sarà sempre il faro della mia azione". Così il premier Conte in diretta sui social. E a un anno dall'insediamento rivendica: Reddito di cittadinanza e Quota 100sono state "un vero ...

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.Continua a leggere

Governo - Centinaio : auspico che Conte faccia un miracolo : Governo, Centinaio: "auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell'idea che la campagna elettorale e' finita"

Governo - attesa conferenza stampa di ConteIl premier : "Devo dire cose importanti a tutti" : Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani chepronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare ilbaratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parolechiave.