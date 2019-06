17enne attaccata da squalo perde gamba e dita ma insiste: “Sono animali splendidi, difendiamoli”

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una domenica al mare in famiglia si è trasformata in tragedia per una ragazza statunitense di 17 anni originaria del North Carolina, Paige Winter. Mentre nuotava le acque antistanti il Fort Macon State Park unol'ha presa di mira earrivando a strapparle a morsi unae diversedelle mani prima di essere allontanato. Per la ragazza poteva finire anche peggio se non fosse intervenuto il padre che con coraggio si è scagliato contro locolpendolo più volte in testa fino a riuscire ad allontanarlo prima che l'animale uccidesse la figlia."Ha perso una, forse avrà bisogno anche di un trapianto di mano in futuro ma è ancora viva" ha spiegato la nonna raccontando che "vuole che tutti sappiano che gli squali sono ancora". "Nonostante questa sfortunata circostanza, Paige ha un amore incrollabile per la vita marina e gliche vivono nell'acqua e desidera che le persone continuino a rispettare gli squali nel loro ambiente" hanno sottolineato i familiariProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...