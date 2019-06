Tottenham-Liverpool con una giocatrice in più | invasione di campo nella finale Champions

Champions League - la modella Kinsey Sue invade il campo durante Liverpool-Tottenham : gara sospesa : Al 18esimo minuto, col Liverpool avanti per 1 a 0 sul Tottenham di una partita sin lì non troppo emozionante, la modella califroniana Kinsey Wolanski, in arte Kinsey Sue, 22 anni, si è resa protagonista di un’invasione di campo. La ragazza è entrata sul campo di Madrid con un costume intero, tra gli applausi e il divertimento del pubblico, ed è stata subito bloccata dagli agenti. La partita è stata sospesa per qualche minuto. La modella, ...

Champions - Liverpool campione per la sesta volta : Tottenham battuto 2 a 0 : Un anno dopo la delusione col Real è a Madrid che Jurgen Klopp rompe la maledizione. E dopo sei finali perse, vince la settima, la più importante: il suo il Liverpool vince Champions League superando 2-0 nel derby tutto inglese il Tottenham. Al Wanda Metropolitano di Madrid i ‘reds’ passano in vantaggio al 2′ grazie a un rigore realizzato da Mohamed Salah, all’87′ il raddoppio di Divock Origi. Per i reds è la sesta coppa: ...

Tottenham-Liverpool 0-2 : apre Salah - chiude Origi. Reds campioni d’Europa Foto : Klopp al 7° tentativo sfata la maledizione delle finali: l’egiziano in rete su rigore dopo 2’ (secondo più veloce della storia), gli Spurs crescono nel finale ma vengono puniti

Tottenham-Liverpool - Pochettino rammaricato : “il rigore dopo pochi secondi ha sconvolto tutti i piani” : L’allenatore degli Spurs si è complimentato con i propri giocatori, recriminando però per il calcio di rigore assegnato al Liverpool dopo pochi secondi Delusione e rammarico sul volto di Mauricio Pochettino al termine della finale di Champions League, vinta dal Liverpool per 2-0 sul Tottenham. Alfredo Falcone/LaPresse Poca cosa gli Spurs questa sera, nel corso della quale non sono riusciti ad impensierire più di tanto Alisson se non ...

VIDEO Invasione hot durante la Finale di Champions League : bionda mezza nuda in campo in Liverpool-Tottenham : Invasione hot durante la Finale della Champions League 2019 di calcio, al 18′ di Liverpool-Tottenham è infatti entrata una ragazza mezza nuda allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Voleva soltanto mettersi in mostra in maniera goliardica, è stata fermata dagli steward ed è stata accompagnata gentilmente a bordocampo applaudita dal pubblico. Di seguito il VIDEO dell’Invasione hot durante Liverpool-Tottenham, Finale della Champions ...

