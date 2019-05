romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 28 MAGGIOORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA DURAZZO TRA VIALE ANGELICO E LA CIRCONVALLAZIONE CLODIA . IN ZONA TORREVECCHIA- TRIONFALE PER LA LAVORI ALLA RETE FOGNARIA E’ CHIUSA VIA DEI MONFORTANI A PARTIRE DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN DIREZIONE DI TORREVECCHIA . RIAPERTA VIA DEL PIGNETO, SONO TERMINATI I LAVORI TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. QUESTA SERA ...

MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: via Appia Pignatelli intersezione con via Annia Regilla #traffico rallentato causa #incidente - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-05-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma: via Appia Pignatelli intersezione con via Annia Regilla #traffico rallentato causa #incidente -