Mario Rui | terzino sinistro grazie alla Playstation e a Roberto Carlos

Nations League : Cancelo - Mario Rui e CR7 convocati dal Portogallo : Il Portogallo è pronto a disputare la Nations League: Fernando Santos ha annunciato i 23 convocati Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos ha annunciato i 23 convocati per le finali di Nations League, che si svolgeranno tra il 5 e il 9 giugno. Presenti i giocatori della Juventus, Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Ecco la lista completa. Portieri: Beto, Rui Patricio, Jose Sà. Difensori: Raphael Guerreiro, Mario Rui, Nelson ...

La lista dei giocatori in partenza : Hysaj - Mario Rui - Ounas - Verdi e Diawara : Sul Corriere dello Sport la lista dei giocatori in uscita, pronti a partire per lasciare il Napoli verso altri lidi. Innanzitutto ci sono Hysaj e Mario Rui. Il loro manager, Mario Giuffredi, ha fatto sapere alla società che è il momento di trovare ad entrambi gli esterni una collocazione alternativa. Non resta che vagliare il gradimento da parte dei possibili acquirenti. La valigia però è pronta. Entrambi sono “immalinconiti da una ...

Formazioni Napoli-Inter - Insigne in panchina. Fuori anche Mario Rui e Hysaj : Queste le Formazioni di Napoli-Inter che scenderanno in campo tra poco più di un’ora al San Paolo. Il Napoli sceglie Karnezis tra i pali e conferma in attacco la coppia Milik-Mertens. Fuori Mario Rui e Hysaj che dovrebbero essere i primi azzurri a partire durante il mercato estivo. Napoli: Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik. A disp: Meret, Luperto, Maksimovic, Mario Rui , ...

Calciomercato – Club di Serie A su Mario Rui : pronti 13 milioni : Mario Rui uno degli obiettivi del Torino Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Mario Rui terzino sinistro del Napoli, è diventato uno degli obiettivi di mercato del Torino, la dirigenza granata insieme all’allenatore hanno pensato al portoghese del Napoli per rinforzare la squadra. Sempre secondo Tuttosport, il Torino per avere Rui dovrà battere la concorrenza di Benfica e Sporting che pare vogliano riportare in patria il ...

Mercato Napoli - Mario Rui piace al Torino : cifre e dettagli : Mercato Napoli, Mario Rui piace al Torino: cifre e dettagli Mercato Napoli Mario Rui Torino| Il Mercato del Napoli si prospetta molto movimentato e di conseguenza varie trattative iniziano già a prendere forma in queste settimane di fine campionato. Una delle cessioni sicure sarà quella di Mario Rui, ormai arrivato al culmine della propria esperienza in maglia azzurra. Il terzino portoghese infatti si appresta a lasciare il Napoli a fine ...

Allan e il bacio alla maglia - Il Mattino : “Gesto di grande ipocrisia se fatto con uno scopo. E Mario Rui…” : allan e il bacio alla maglia, Il Mattino interpreta il gesto del brasiliano: allan bacia la maglia dopo il gol segnato alla Spal, un festo che non è passato inosservato e che può essere interpretato in più modi. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ prova a spiegare cosa può esserci dietro quel gesto: “Un gol dopo quindici mesi. Ma c’è un gesto di allan, non tecnico, che dovrebbe valere più di tutto: il bacio ...

Gazzetta : Allan e Mario Rui - due gol dalle retrovie : La Gazzetta dello sport parla dei gol di Allan e Mario Rui che hanno permesso ieri al Napoli di vincere contro la Spal e li definisce “di scorta”. Due gol che non ci si aspettava, e che proprio per questo assumono un valore ancora maggiore. Il Napoli ha prodotto tanto, gioco e occasioni da rete, magari se i suoi attaccanti trovassero anche la mira giusta sarebbe un buon segnale per il futuro. Una partita vinta per meriti dal Napoli, ...

Spal-Napoli 1-2 - le pagelle : sorpresa Mario Rui - Allan super - Meret saracinesca : Spal-Napoli 1-2, le pagelle: Alex Meret 7,5 – Inoperoso per oltre un’ora di gioco, diventa protagonista improvvisamente. Prima per un errore in disimpegno che poteva costare caro, e poi per una serie di parate che dimostrano tutto il suo talento. Sfiora l’imoresa sul rigore di Petagna. Kevin MALCUIT 6,5 – Parte in sordina poi guadagna terreno e gioco. Annulla completamente il dirimpettaio Fares e si distingue per ...

Napoli - il comunicato dopo la vittoria : “Mario Rui scolpisce nel marmo la vittoria azzurra” : SPAL-Napoli, il comunicato degli azzurri dopo la vittoria Napoli comunicato SPAL| Come di consueto, la SSC Napoli ha pubblicato un post per commentare la prestazione della squadra di Carlo Ancelotti. Questa la nota della compagine di De Laurentiis “La domenica della prima volta regala al Napoli la vittoria al Paolo Mazza. I primi gol stagionali di Allan e Mario Rui firmano un successo di lotta e di governo. Succede tutto nel secondo ...

Serie A. Spal-Napoli 1-2 - decide Mario Rui nel finale : Il Napoli vince al fotofinish contro la Spal grazie al 2-1 conquistato allo stadio Paolo Mazza nella 36^ giornata di Serie A.

Ma fosse che Mario Rui ha sbagliato ruolo - doveva fare il centrocampista : Per la festa della mamma ci tocca la SPAL. Il campionato è deciso ormai a tutti i livelli e ci resta da capire solo chi andrà in Champions e chi sarà l’ultima retrocessa. Insomma una partita interessante quanto il vinci Salvini. Anche se non dobbiamo esagerare, il Napoli è pur sempre il Napoli mentre Salvini… vabbè, lasciamo perdere. Nell’attesa ho provato a fare zapping tra la premier e le due partite di serie A. È stato come alternare ...

Spal-Napoli - come giocare una partita senza ‘ambizioni di classifica’ : gol e divertimento - la decide Mario Rui : Il Napoli supera 1-2 la Spal nella sfida delle 18:00 della 36ª Giornata di Serie A: entrambe le squadre senza ‘ambizioni di classifica’ danno vita ad una partita bella e combattuta Chi si aspettava una partita soporifera, che favorisse il classico abbiocco post pranzo domenicale sul divano, è rimasto fortemente deluso. Neanche la pioggia ha rovinato lo spettacolo offerto da Spal e Napoli nella sfida delle 18:00 della 36ª ...

Live Spal-Napoli 1-2 Gol-lampo di Mario Rui : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...